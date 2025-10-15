Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν με μπουνιές στο κεφάλι 11χρονο συμμαθητή τους την ώρα του διαλείμματος – Η καταγγελία της μητέρας του για bullying

Επίθεση από δύο συμμαθητές του, μέσα στο σχολείο την ώρα του διαλείμματος, δέχτηκε ένας 11χρονος μαθητής στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 το περιστατικό συνέβη στο Παλαιόκαστρο, όταν οι ανήλικοι επιτέθηκαν στον 11χρονο με μπουνιές και κλωτσιές.

Η μητέρα του αγοριού αποκάλυψε ότι το παιδί της πέφτει θύμα bullying από την στιγμή που πήγε στο συγκεκριμένο σχολείο, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα προστασίας των μαθητών.

Τι καταγγέλλει η μητέρα του 11χρονου

Περιγράφοντας την επίθεση που δέχτηκε ο γιος της, η κα Ελένη Σιώπη είπε αρχικά πως «την ώρα που ο γιος μου χτύπησε το κουδούνι για να μπουν μέσα στα τμήματα, κάποιος ήρθε από πίσω και τον χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι και αφού έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε, συνέχισε κάποιο άλλο παιδάκι να τον χτυπάει με μπουνιές στο κεφάλι. Εκείνη την ώρα ο δάσκαλος που βρισκόταν στο προαύλιο συνειδητοποίησε ότι πέφτει ξύλο και τους πήγε στο γραφείο της διευθύντριας».

Σύμφωνα με την μητέρα, ο γιος της δεν είχε προηγούμενα με αυτά τα παιδιά, και υπογράμμισε ότι «είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που ζούμε, αυτό γίνεται καθημερινά στο συγκεκριμένο σχολείο», που «είναι ανύπαρκτο σε όλα», όπως ανέφερε.

«Εμένα δεν με ενημέρωσε κανένας ενώ το παιδί μου ήταν χτυπημένο στο κεφάλι. Ήρθα στις 13:10 στο σχολείο για να δω τι κάνει, γιατί το συγκεκριμένο παιδί τρώει bullying από το 2024, από την ώρα που ήρθαμε σε αυτό το σχολείο. Η διευθύντρια το μόνο που λέει είναι “μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία”» είπε η μητέρα του 11χρονου. Κατήγγειλε, επίσης, ότι η διευθύντρια την πρώτη φορά που ο γιος της έπεσε θύμα bullying, «μου ανέφερε ότι τα παιδιά αυτά είναι από καλές οικογένειες». «Συγγνώμη αλλά εμείς από που είμαστε, μας ξέρουν;», σχολίασε η μητέρα του αγοριού.

Εξήγησε στη συνέχεια ότι «είμαι στο προαύλιο του σχολείου πάρα πολλές φορές και χθες πήγα στην πρωτοβάθμια να αναφέρω το σκηνικό για το συγκεκριμένο σχολείο, ότι αυτό γίνεται εδώ και 3 χρόνια και μου είπαν ότι “απαγορεύεται κυρία μου να είστε έξω από το σχολείο”. Εμείς που κάνουμε τα πάντα μέσα στο σχολείο για να προστατεύσουμε το παιδί μας είμαστε παράνομοι και οι υπόλοιποι είναι νόμιμοι;». Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, υπάρχουν και άλλοι γονείς που έρχονται αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα, αλλά ο καθένας το διαχειρίζεται μόνος του.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο: