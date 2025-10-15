Φάμελλος για Τσίπρα: «Δεν είμαστε αντίπαλοι» – Για «κομματικό εγωισμό» κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη

Για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Τσίπρα και την απόρριψη των συνεργασιών από το ΠΑΣΟΚ μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open.

«Ιδιαίτερα για τον ΣΥΡΙΖΑ μας έχει προβληματίσει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι μία απλή εξέλιξη μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας», παραδέχτηκε ο Σωκράτης Φάμελλος. «Η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ και ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σημαντικός», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Επανέλαβε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα μέχρι την ημέρα της ανακοίνωσης. «Δεν υπήρχε καμία συνεννόηση. Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Ο Αλέξης Τσίπρας με πήρε τηλέφωνο μισή ώρα πριν», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε πως «δεν είναι απλή εξέλιξη». «Υπάρχουν ερωτήματα για το πού θα πάει η κατάσταση. Δεν ήταν το σχέδιο που είχε διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το είχαμε ψηφίσει δύο ημέρες πριν στην Κεντρική Επιτροπή» τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Ωστόσο έκανε λόγο για «παράλληλες διαδρομές» με τον πρώην Πρωθυπουργό. «Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα. Εξάλλου έχουμε κάνει τόσα πολλά μαζί και τιμώ το έργο του και την συμβολή του που θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Πιστεύω ότι ο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι καταλύτης αλλαγών», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Και πρόσθεσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κοινοβουλευτική ομάδα του έχει περάσει δύο δύσκολες διασπάσεις. Έχει σταθεί όρθια και έχει προσφέρει πάρα πολύ στη διατύπωση της πρότασης Προοδευτικής Ελλάδας. Καταλαβαίνω την ανάγκη και την αγωνία τις πρώτες δύο μέρες να γίνουν κάποιες συζητήσεις για να μπορέσουμε, αν θέλετε, συντροφικά και οργανωμένα να δώσουμε απαντήσεις και σε αυτό το δύσκολο ερώτημα. Ήταν δύσκολο το ερώτημα που τέθηκε την μέρα της παραίτησης».

«Δεν έχουμε κομματικό εγωισμό όπως ο κ. Ανδρουλάκης»

Σε ερώτηση για την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με άλλα κόμματα ο Σωκράτης Φάμελλος αναρωτήθηκε «υπάρχει πολίτης στην Ελλάδα προοδευτικός που δεν πιστεύει στην ανάγκη συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων;».

«Εμείς δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Δεν έχουμε κομματικό εγωισμό όπως ο κ. Ανδρουλάκης. Προτιμώ και το λέω και προσωπικά να υπηρετούμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξέρει ότι την κριτική την κάνω πάντοτε δημόσια. Δεν την κάνω κάτω από το τραπέζι ή με παραπολιτικά. Το κάλεσμα στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι επιβεβαιωμένο συλλογικά ομόφωνα από τον ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα την πρόταση του προς το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, την Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας να δηλώσουν από κοινού ότι πρέπει να αποσυρθεί το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται στη Βουλή. Σημείωσε ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη.

Σε σχόλιο ότι μπορεί να υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που να μην θέλουν τη συνεργασία, ο κ. Φάμελλος απάντησε ότι «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει πέντε μέρες κοσκινίζει, λέει ο λαός. Αν θέλουν να ψάξουν να βρουν δικαιολογίες κάπου αλλού και δεν θέλω να κάνω διμέτωπη συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ γιατί η πρόταση συνεργασιών για εμένα είναι ειλικρινής. Σας το λέω ξεκάθαρα δεν μπορεί η χώρα να καθυστερεί άλλο. Κάθε μέρα που περνάει η κυβέρνηση δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα. Ο κ. Μητσοτάκης ασκεί μία επικίνδυνη πολιτική για την χώρα».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Νέα Αριστερά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κατά προτεραιότητα πολιτικούς συνομιλητές το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Δεν το έχουμε κρύψει. Όσον αφορά για την Νέα Αριστερά έχω πει δημόσια ότι δεν βρίσκω πλέον τον λόγο να μην είναι ενιαία η Κοινοβουλευτική Ομάδα».