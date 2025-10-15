Νεκρές στο σπίτι τους βρέθηκαν μια influencer και η κόρη της – Δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής για ημέρες

Enikos Newsroom

διεθνή

Νεκρές στο σπίτι τους βρέθηκαν μια influencer και η κόρη της – Δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής για ημέρες

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο αιφνίδιος θάνατος της διάσημης influencer Lidiane Aline Lorenco και της 15χρονης κόρης της, Moana Sophya Santos, οι οποίες βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους έπειτα από καταγγελία γειτόνων για περίεργη μυρωδιά.

Την Παρασκευή, οι σοροί της 33χρονης Lorenco και της κόρης της εντοπίστηκαν σε ξεχωριστά δωμάτια της οικίας τους στη συνοικία Barra da Tijuca, στα νοτιοδυτικά του Ρίο ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν υπήρχαν σημάδια βίας, ενώ οι γείτονες είχαν αντιληφθεί ύποπτη οσμή και ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία επενέβη στο διαμέρισμα.


Ένας αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε: «Στη σκηνή διεξήχθη ιατροδικαστική εξέταση και δεν βρέθηκαν στοιχεία επίθεσης. Τα σώματα υποβλήθηκαν σε νεκροψία, αλλά δεν ήταν ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω εξετάσεις».


Η μητέρα και η κόρη δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής για πέντε ημέρες πριν από την ανακάλυψη των σορών, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Lorenco και η Moana, αν και ζούσαν στο Ρίο, κατάγονταν από τη Santa Cecília στη νότια βραζιλιάνικη πολιτεία Santa Catarina. Οι δύο γυναίκες κηδεύτηκαν στις 12 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Santa Cecília. Οι έρευνες για τα αίτια του θανάτου τους συνεχίζονται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η απλή κίνηση που προστατεύει από τα μικρόβια

Πόνοι στις αρθρώσεις: Το καλύτερο «φάρμακο» για να ανακουφιστείτε, σύμφωνα με ειδικούς

Πώς η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οι επιχειρήσεις λειτουργούν

Σχολάζουσες κληρονομιές: Αυτό είναι το σχέδιο αξιοποίησης από το Δημόσιο για στεγαστικούς και κοινωνικούς σκοπούς

Στρεβλός ήχος: Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο τρόπο ελέγχου μηχανικών δονήσεων σε μεταϋλικό

Νέο κακόβουλο πρόγραμμα ChaosBot και εξελιγμένο Chaos‑C++ ransomware – Τι πρέπει να προσέξουν οι χρήστες του Discord
περισσότερα
11:43 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναμένουν από το ΝΑΤΟ να επενδύσει περισσότερα σε όπλα για την Ουκρανία – «Ειρήνη αποκτάς όταν έχεις ισχύ»

O υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο υπουργών Άμυνας του...
11:24 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του ενώ εκείνη ζητούσε βοήθεια από το μπαλκόνι

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/10) στο Μιλάνο. Η Ιταλίδα Παμέλα Τζενίνι...
10:49 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ σορό που ανήκει σε Παλαιστίνιο – Νέα προβλήματα στην ειρηνευτική συμφωνία

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την επιστροφή των σωμάτων των νεκρών ομήρων από τη Γάζα φέρνο...
10:23 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

ΝΑΤΟ: Αναθεωρεί κανόνες εμπλοκής μετά τις ρωσικές παραβιάσεις – Στις Βρυξέλλες σήμερα οι υπουργοί Άμυνας

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, με τις συνομιλίες τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης