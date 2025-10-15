Νεκρές στο σπίτι τους βρέθηκαν μια influencer και η κόρη της – Δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής για ημέρες

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο αιφνίδιος θάνατος της διάσημης influencer Lidiane Aline Lorenco και της 15χρονης κόρης της, Moana Sophya Santos, οι οποίες βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους έπειτα από καταγγελία γειτόνων για περίεργη μυρωδιά.

Την Παρασκευή, οι σοροί της 33χρονης Lorenco και της κόρης της εντοπίστηκαν σε ξεχωριστά δωμάτια της οικίας τους στη συνοικία Barra da Tijuca, στα νοτιοδυτικά του Ρίο ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν υπήρχαν σημάδια βίας, ενώ οι γείτονες είχαν αντιληφθεί ύποπτη οσμή και ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία επενέβη στο διαμέρισμα.

INFLUENCIADORA E SUA FILHA FORAM ENCONTRADAS SEM VIDA EM APARTAMENTO NA BARRA Neste final de semana, a influenciadora Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e sua filha Miana Sophya Santos, de 15, foram encontradas mortas no 11° andar, dentro do apartamento onde moravam, na Barra da… pic.twitter.com/Gz7jR14Zzs — Taquara News (@taquararjnews) October 14, 2025



Ένας αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε: «Στη σκηνή διεξήχθη ιατροδικαστική εξέταση και δεν βρέθηκαν στοιχεία επίθεσης. Τα σώματα υποβλήθηκαν σε νεκροψία, αλλά δεν ήταν ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω εξετάσεις».

Influencer Lidiane Aline Lorenco and her teenage daughter were found dead in their apartment in Brazil. https://t.co/lFT3nUDbaJ — Us Weekly (@usweekly) October 14, 2025



Η μητέρα και η κόρη δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής για πέντε ημέρες πριν από την ανακάλυψη των σορών, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Lorenco και η Moana, αν και ζούσαν στο Ρίο, κατάγονταν από τη Santa Cecília στη νότια βραζιλιάνικη πολιτεία Santa Catarina. Οι δύο γυναίκες κηδεύτηκαν στις 12 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Santa Cecília. Οι έρευνες για τα αίτια του θανάτου τους συνεχίζονται.