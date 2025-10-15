Φοινικούντα: Στον εισαγγελέα οι δύο 22χρονοι που εμπλέκονται στο διπλό φονικό – Έρευνα για τρίτο πρόσωπο

κοινωνία

Φοινικούντα δολοφονία

Στην Καλαμάτα βρίσκονται οι δύο 22χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη, καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απολογίας στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών στην Αθήνα, αναχώρησαν συνοδεία αστυνομικών από τη ΓΑΔΑ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, βρετανικής καταγωγής, ο οποίος εξετάστηκε παρουσία του δικηγόρου του, δεν δέχτηκε να δώσει γραπτή απολογία στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών, παρά την πολύωρη προσπάθεια των αστυνομικών, δηλώνοντας ότι θα μιλήσει στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, φέρεται ότι προφορικά αρνείται πως αυτός πάτησε την σκανδάλη, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο άλλος 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως χτες το πρωί.

Ωστόσο, το θέμα φαίνεται να ξεκαθαρίζει ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν μάρτυρας του διπλού φονικού και κλήθηκε χτες το βράδυ από την Καλαμάτα στη ΓΑΔΑ, όπου και αναγνώρισε ως φυσικό αυτουργό τον 22χρονο βρετανικής καταγωγής, ο οποίος από την αρχή υποδεικνύεται από τον συνεργό του και τα στοιχεία ως δράστης.

Όπως έγινε γνωστό από τις ίδιες αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ, οι αξιωματικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών είχαν ταυτοποιήσει τους δύο εμπλεκόμενους και είχαν εντοπίσει τις διευθύνσεις τους στην Καλλιθέα από την περασμένη Παρασκευή, από το βίντεο με το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν, αλλά δεν προχώρησαν στη σύλληψη τους, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έρευνες, όσον αφορά τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων, κάτι που ακόμα δεν έχουν αποκλείσει οι αστυνομικοί.

Το αρχικό σενάριο ήταν να προχωρήσουν στις συλλήψεις στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αλλά οι ενέργειες επισπεύσθηκαν αναγκαστικά, λόγω της δημοσίευσης του βίντεο και την παράδοση αμέσως μετά του νεαρού που φέρεται ως συνεργός.

Από τις κατ’οίκον έρευνες που έγιναν, οι αστυνομικοί βρήκαν τα ρούχα που φορούσαν οι νεαροί την ημέρα εκείνη, καθώς και τα κράνη μοτοσικλέτας. Δεν βρέθηκε όμως το όπλο του εγκλήματος το οποίο δεν αποκάλυψαν που πέταξαν, το τηλέφωνο του φερόμενου ως συνεργού, το οποίο πέταξε μετά το έγκλημα, καθώς και το σκούτερ με το οποίο μετέβησαν στην Φοινικούντα.

Το δίκυκλο, όπως έγινε γνωστό, το είχε δανειστεί ο φερόμενος ως δράστης από γνωστό του και θεωρείται ζήτημα χρόνου να βρεθεί. Ο ίδιος δεν είχε πετάξει το κινητό του τηλέφωνο, αλλά είχε αλλάξει την κάρτα του.

Σήμερα αναμένεται να σταλεί η δικογραφία που σχημάτισε η Δίωξη Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στον εισαγγελέα Καλαμάτας, προκειμένου να ασκηθεί δίωξη στους δύο νεαρούς και να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης, για το τυπικό της υπόθεσης και να παραπεμφθούν στον ανακριτή.

Η υπόθεση πάντως δεν φαίνεται να κλείνει, σε ό,τι αφορά τις έρευνες για την εμπλοκή, με κάποιο τρόπο και άλλων προσώπων, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι άρσεις απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, προκειμένου να διευκρινιστεί αν και με ποιους υπήρξε επικοινωνία των δύο νεαρών τις επίμαχες ώρες που διαπράχθηκε η διπλή δολοφονία.

