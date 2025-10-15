Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αλληλοκατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες – Στο κάδρο και τρίτο πρόσωπο

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, με τους δύο 22χρονους συλληφθέντες να αλληλοκατηγορούνται, ενώ την ίδια στιγμή στο κάδρο των υπόπτων μπαίνει και τρίτο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αναγνώρισε τον 22χρονο ως δράστη διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ο φερόμενος φυσικός αυτουργός του φονικού που συνελήφθη την Τρίτη (14/10) είναι ένας 22χρονος Έλληνας με καταγωγή από τη Βρετανία.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα όπου αναμένεται σήμερα Τετάρτη να μεταβούν στο δικαστικό μέγαρο και να καταθέσουν σε εισαγγελέα και ανακριτή. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, ότι πυροβόλησαν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ καθώς και τον 60χρονο επιστάτη.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό. Οι αρχές αναζητούν ακόμα ένα άτομο, το οποίο φαίνεται πως είχε σχέση τόσο με τον συνεργό όσο και τον εκτελεστή.

Το άτομο αυτό η αστυνομία εκτιμά ότι βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ και είχε επικοινωνία με τους δύο 22χρονους.