Φοινικούντα: «Κλειδί» το τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε πριν από το διπλό φονικό ο 22χρονος συνεργός – Υποστηρίζει ότι πέταξε σε υπόνομο το κινητό του

Διαστάσεις χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα Μεσσηνίας με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη της επιχείρησης, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) ανακοινώθηκε ότι οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη ενός 22χρονου που φέρεται να είναι ο δράστης, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως και παραδόθηκε στην Αστυνομία ένας άλλος 22χρονος, ο φερόμενος συνεργός στο διπλό φονικό.

Την ίδια ώρα, στο κάδρο των ερευνών έχει μπει η ύπαρξη και ακόμη ενός τουλάχιστον προσώπου που θεωρείται ο ηθικός αυτουργός της στυγερής δολοφονίας. Αυτός φέρεται να είναι κι ο λόγος που οι έμπειροι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών δεν είχαν προχωρήσει άμεσα στη σύλληψη των δύο εμπλεκομένων το απόγευμα της Κυριακής, όταν και κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν μέσω της διαδρομής του λευκού σκούτερ και να τους εντοπίσουν στο διαμέρισμα όπου είχαν βρει κρησφύγετο, στην Καλλιθέα.

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, αυτό που απέμενε ήταν κάποια δεδομένα από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών που ουσιαστικά θα έδειχναν και τη σχέση του ηθικού αυτουργού με τους δύο άνδρες.

Πέταξε το κινητό σε υπόνομο

Σημειώνεται ότι ο 22χρονος που παραδόθηκε μόνος του στη ΓΑΔΑ το πρωί της Τρίτης (14/10), είπε στους αξιωματικούς της Αστυνομίας ότι το κινητό τηλέφωνό του το πέταξε σε κάποιον υπόνομο, λίγο μετά το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος προσπάθησε να εξαφανίσει στοιχεία, κυρίως γραπτά μηνύματα και φωτογραφίες που μπορεί να είχε στο συγκεκριμένο κινητό και θα αποκαλύπτονταν με την άρση απορρήτου, καθώς και οι επαφές αλλά και οι κλήσεις που είχε πραγματοποιήσει.

Όπως λέει το ρεπορτάζ, είναι δεδομένο για τους αστυνομικούς ότι υπάρχει ακόμη ένα πρόσωπο, που αναμένεται να αποδειχθεί στην πορεία της έρευνας ή κατά την κύρια ανάκριση.

«Κλειδί» το τηλεφώνημα πριν από τη δολοφονία

Σύμφωνα με το MEGA, «κλειδί» στην υπόθεση είναι ένα τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε ο 22χρονος συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ πριν από τη δολοφονία σε πρόσωπο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων του κάμπινγκ, σαν να τον ενημερώνει για την άφιξή τους και ίσως γι’ αυτό να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το πέταξε στον υπόνομο το τηλέφωνο. Οι Αρχές θεωρούν ότι το κίνητρο του εγκλήματος δεν είναι προσωπικές αλλά οικονομικές διαφορές.

Σημαντικό ρόλο στη διαφαινόμενη διαλεύκανση της υπόθεσης φαίνεται να έχουν παίξει τα στοιχεία που έχουν συλλέξει τα μέλη του τμήματος Ανθρωποκτονιών από τις δύο προηγούμενες απόπειρες σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί ότι το πρόσωπο που του είχε επιτεθεί τις προηγούμενες δύο φορές ήταν ο 22χρονος που παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές την Τρίτη (14/10), υποστηρίζει το MEGA.

Παράλληλα, τόσο το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης όσο και η μαρτυρία του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό περιστατικό συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια εν ψυχρώ δολοφονία κι όχι σε απόπειρα εκβιασμού για χρήματα που δεν πήγε καλά κι έπεσαν πυροβολισμοί, όπως φέρεται να έχει ισχυριστεί ο 22χρονος συνεργός.

Αρνείται τα πάντα

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο φερόμενος ως εκτελεστής των δύο ανδρών, που συνελήφθη στην Καλλιθέα, αρνείται τα πάντα και δηλώνει άγνοια για τα όσα φέρεται να κατέθεσε νωρίτερα σήμερα ο 22χρονος, που παραδόθηκε αυτοβούλως με τον δικηγόρο του, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη ΓΑΔΑ.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης (14/10) φέρεται να είχε σχέση με πιάτσα ναρκωτικών στην Καλλιθέα, όπου πιθανότατα και γνωρίστηκε με τον 22χρονο, ο οποίος θεωρείται ως ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.

Οι δύο 22χρονοι κρατούνται στα γραφεία της Δίωξης Ανθρωποκτονιών, όπου δίνουν απολογίες, ενώ αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από τον ανακριτή, προκειμένου να προχωρήσει και τυπικά η διαδικασία σύλληψης.

Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του επιχειρηματία

Στο μεταξύ, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν την υπόθεση έχουν καλέσει στην Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και τον ανιψιό του 68χρονου επιχειρηματία, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας.

Η μαρτυρία του θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, αφού είχε πει ότι είχε δει τον δράστη της διπλής δολοφονίας και θα μπορούσε να τον αναγνωρίσει.

Ξεσπά ο αδελφός του δολοφονημένου επιστάτη

Μετά την είδηση ότι ο 22χρονος συνεργός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΓΑΔΑ, ο αδελφός του επιστάτη που επίσης έπεσε νεκρός από τη δολοφονική επίθεση μέσα στις εγκαταστάσεις του κάμπινγκ δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αν υπήρχαν αυτά που λένε για σεξουαλικά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν γνώριζα. Δεν μου είχε πει ο αδελφός μου κάτι. Τίποτα γι’ αυτά. Ούτε ότι φοβόταν. Ό,τι ξέρετε κι εσείς. Την πρώτη απόπειρα που έγινε… Αυτά γνωρίζω… Την δεύτερη, την καταδίωξη και μετά αυτό που έγινε στο κάμπινγκ», δήλωσε αρχικά ο αδελφός του επιστάτη.

Απαντώντας στην ερώτηση αν είχαν μιλήσει μετά την πρώτη απόπειρα, ο αδελφός του νεκρού επιστάτη είπε: «Ναι, είχα μιλήσει. Δεν μου είχε πει τίποτα. Ότι του την είχαν στημένη και πήγε ένας με κουκούλα και τον εκβίαζε. Δεν μας είχε πει ακριβώς λεπτομέρειες ο Κώστας και μετά βγήκε έξω και έτρεξε προς τον δρόμο, πήγε σε ένα διπλανό κάμπινγκ και τον πήρε τον αδελφό μου μετά ο άλλος από το κάμπινγκ και πήραν και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Η Αστυνομία ήρθε στο νοσοκομείο για να του πάρει κατάθεση».

Για το αν ο 68χρονος υποψιαζόταν κάποιον για την επίθεση, ο αδελφός του επιστάτη τόνισε: «Όχι. Εγώ που τον είχα ρωτήσει τότε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μου είπε δεν έχω με κανέναν τίποτα. Τίποτα, ούτε προσωπικά, ούτε οικονομικά, δεν χρωστάω πουθενά. Τι είναι αυτό; Δεν ξέρω μου λέει. Αυτό μου είπε μόνο».

Αναφορικά με τη διαθήκη που φέρεται να είχε κάνει ο 68χρονος, ο αδελφός του δεύτερου θύματος είπε ότι δεν γνωρίζει κάτι γι’ αυτό: «Όχι, από πού να το μάθω; Δεν ήξερα καν, ούτε την προηγούμενη, ούτε την παραπροηγούμενη. Καμία διαθήκη δεν ήξερα εγώ ότι είχε κάνει. Ούτε ότι την άλλαξε εννοείται τις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω τίποτα και γι’ αυτό δεν έχω ειδοποιηθεί από την Αστυνομία προφανώς. Δεν έχω καμία ενημέρωση. Τι είχε κάνει μέσα πριν, εάν είχε τον αδελφό μου, δεν τον είχε. Αυτό δεν μας το είχε πει ο αδελφός μου. Δεν μίλαγε γενικότερα για το όλο σκηνικό».

Για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον αδελφό του τόνισε: «Την προηγούμενη βραδιά μιλήσαμε με τον αδελφό μου, το Σάββατο το βράδυ. Ήταν πολύ καλά. Άνετος, όπως ήταν πάντα και συζητάγαμε για το θέμα των χωραφιών, για τις ελιές. Να τις καθαρίσουμε κι αυτά που λέγαμε συνήθως. Απλά τον ρώτησα εγώ τι γίνεται με τις εξελίξεις, έχουμε κανένα νέο με την πρώτη απόπειρα που υποτίθεται ότι έψαχναν οι αστυνομικοί. Μου λέει δεν έχουμε τίποτα νέο ακόμα, μου λέει περιμένουμε».

Στην ερώτηση αν ο επιστάτης υποψιαζόταν κάποιον για την απόπειρα εκείνη, ο αδελφός του είπε: «Όχι κι ούτε φοβόταν ο αδελφός μου. Δεν μου είχε δείξει τέτοια εικόνα ότι φοβάται κάτι. Γιατί, αν φοβόταν θα κράταγε κάποιες προφυλάξεις, δεν θα γυρνούσε έξω μόνος του παντού και με το αυτοκίνητο. Η λογική έτσι λέει, δεν είδα να φοβάται κάτι».

Για το αν ο ίδιος είχε καταθέσει, απάντησε: «Όχι, όχι. Δεν έχω καν ενημέρωση από την Αστυνομία. Όχι για κατάθεση, ούτε για τον θάνατο δεν με έχουν ενημερώσει εμένα. Θέλουμε να μάθουμε τον λόγο γιατί έγινε και γιατί πήρε η μπάλα και τον αδελφό μου. Για ποιον λόγο; Εάν είχε κάποιες διαφορές με κάποιους ο Κώστας, ήταν μόνο γι’ αυτόν. Ο αδελφός μου πού κολλάει σε όλο αυτό; Αυτό θέλω να μάθω κι εγώ».