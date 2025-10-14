Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αρνείται τα πάντα ο φερόμενος ως εκτελεστής – Κλήθηκε στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του επιχειρηματία

Μια ανάσα από την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα φαίνεται πως βρίσκονται οι Αρχές, με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές τις τελευταίες ώρες.

Το απόγευμα της Τρίτης (14/10), οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 22χρονου που φέρεται ως ο εκτελεστής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη, πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, είχε παραδοθεί και ο συνομήλικός του, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο φερόμενος ως εκτελεστής των δύο ανδρών, που συνελήφθη στην Καλλιθέα, αρνείται τα πάντα και δηλώνει άγνοια για τα όσα φέρεται να κατέθεσε νωρίτερα σήμερα ο 22χρονος, που παραδόθηκε αυτοβούλως με τον δικηγόρο του, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη ΓΑΔΑ.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης 14/10 φέρεται να είχε σχέση με πιάτσα ναρκωτικών στην Καλλιθέα, όπου πιθανότατα και γνωρίστηκε με τον 22χρονο, ο οποίος θεωρείται ως ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.

Οι δύο 22χρονοι κρατούνται στα γραφεία της Δίωξης Ανθρωποκτονιών, όπου δίνουν απολογίες, ενώ αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από τον ανακριτή, προκειμένου να προχωρήσει και τυπικά η διαδικασία σύλληψης.

Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του επιχειρηματία

Στο μεταξύ, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν την υπόθεση έχουν καλέσει στην Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και τον ανιψιό του 68χρονου επιχειρηματία, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας.

Η μαρτυρία του θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, αφού είχε πει ότι είχε δει τον δράστη της διπλής δολοφονίας και θα μπορούσε να τον αναγνωρίσει.

Τι υποστήριξε ο 22χρονος συνεργός

Ο 22χρονος συνεργός στο έγκλημα, ομολόγησε ότι επέβαινε μαζί με τον φυσικό αυτουργό του διπλού φονικού στο δίκυκλο, που έχει καταγραφεί σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και έχει «χαρτογραφηθεί» από την αστυνομία η διαδρομή του, κατά την διαφυγή από τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 22χρονος κατονόμασε τον δράστη του εγκλήματος, ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το 2022 και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, είπε στον φίλο του και φυσικό αυτουργό να πάνε μαζί να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν χρήματα.

Το σενάριο του τρίτου προσώπου

Ωστόσο, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές από την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, εξετάζουν με προσοχή τους ισχυρισμούς του 22χρονου. Και αυτό γιατί είχαν ταυτοποιήσει τόσο τον ίδιο όσο και τον φυσικό αυτουργό, από την Κυριακή. Είχαν και τα ονόματα τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους, από το βίντεο με το δίκυκλο όπου επιβαίνουν.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το σενάριο ύπαρξης ηθικού αυτουργού, καθώς, όπως προκύπτει από την έρευνα, ο 22χρονος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με πρόσωπο από το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Επίσης, δεν προκύπτει ότι ο δράστης της δολοφονίας ζήτησε χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν τον πυροβολήσει, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα.