Πούτιν: Άλλαξε το νόμο περί επιστράτευσης – Μπορεί να καλεί εφέδρους και σε καιρό ειρήνης

Η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο νόμου που δίνει στον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν την εξουσία να καλεί εφέδρους όχι μόνο κατά τη διάρκεια πολέμου ή επίσημης επιστράτευσης, αλλά και σε καιρό ειρήνης, ανέφεραν οι Moscow Times, επικαλούμενοι ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προχωρήσει χωρίς επίσημη κήρυξη πολέμου, με τη Μόσχα να την περιγράφει ως “ειδική στρατιωτική επιχείρηση” σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πολίτες που εγγράφονται στην εφεδρεία θα μπορούσαν να επιφορτιστούν με καθήκοντα που σχετίζονται με την άμυνα κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων, αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων ή όταν οι ρωσικές δυνάμεις αναπτύσσονται στο εξωτερικό. Αυτές οι επιστρατεύσεις, που ονομάζονται “ειδικές στρατιωτικές συγκεντρώσεις”, και εγκρίνονται απευθείας από τον Πούτιν.

Ο νόμος θα ισχύει μόνο για όσους έχουν υπογράψει σύμβαση με το Υπουργείο Άμυνας για να υπηρετήσουν στην εφεδρεία. Επί του παρόντος, η νομοθεσία επιτρέπει στους εφέδρους να χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια πολέμου ή επιστράτευσης, σύμφωνα με την εφημερίδα The Moscow Times.

Το σχέδιο τροποποιεί τις ομοσπονδιακές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για την άμυνα, τη στρατιωτική θητεία και το καθεστώς των στρατιωτικών, εισάγοντας τις “ειδικές συγκεντρώσεις” ως τρίτη κατηγορία στρατιωτικών συγκεντρώσεων παράλληλα με τις συγκεντρώσεις εκπαίδευσης και επιθεώρησης. Τέτοιες επιστρατεύσεις θα περιορίζονται σε δύο μήνες το πολύ.

Η νομοθεσία προτείνει επίσης πρόσθετες πληρωμές για τους εφέδρους που συμμετέχουν σε ειδικές επιστρατεύσεις, δίνοντας περαιτέρω κίνητρα για την “υπηρεσία σε καιρό ειρήνης”.

Νωρίτερα, είχε αναφερθεί ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη φθινοπωρινή στρατιωτική επιστράτευση του 2025, η οποία θα διαρκέσει από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με διάταγμα που αναρτήθηκε στην επίσημη νομική πύλη της ρωσικής κυβέρνησης.