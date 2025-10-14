Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Γιάννης Κόλλιας σε ηλικία 92 ετών

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκαλεί η είδηση ότι ο Γιάννης Κόλλιας πέθανε την Τρίτη (14/10) σε ηλικία 92 ετών.

Ο Γιάννης Κόλλιας υπήρξε ένας από τους πιο αξιόλογους Έλληνες τεχνικούς της εποχής του, υπηρετώντας το ποδόσφαιρο τόσο μέσα από την προπονητική, όσο και μέσα από τη διδασκαλία του σε σεμινάρια της UEFA.

Ανέλαβε την Εθνική Νέων από το 1971 έως το 1975, ενώ εργάστηκε και στην Εθνική Ελπίδων. Έχει καθίσει κι ως υπηρεσιακός προπονητής και στον πάγκο του Ολυμπιακού στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη του, Γεωργία, μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΗΓΗ: ERTSPORTS

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Ιατρικής Κοινότητας- Έναρξη της Ιπποκρατικής Εβδομάδας

ΕΚΑΒ: Εκπαίδευση των πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα

Γαλλία: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού -Τι ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Λεκορνί

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από την κάρτα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ανίχνευσης Υπέρτασης του Apple Watch;
περισσότερα
01:40 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Προκριματικά Μουντιάλ: Ο Βολτεμάντε κράτησε την Γερμανία στην κορυφή, σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση μέσω… Ουαλίας, το Βέλγιο

Η Γερμανία επικράτησε δύσκολα της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0, χάρη στο πρώτο γκολ του Βολτεμάντε...
21:36 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

NBA: Στους Μιλγουόκι Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς υπέγραψαν συμβόλαιο two-way με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, όπως αποκάλυψε ο εκπ...
01:30 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εθνική Ελλάδας: Τετ α τετ του Μάκη Γκαγκάτση με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Δεν τίθεται θέμα παραίτησης

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, είχε σύντομη συνάντηση με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ιβά...
01:15 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εθνική Ομάδα: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης – Ψήφο εμπιστοσύνης από τον Μάκη Γκαγκάτση στον Σέρβο τεχνικό

Μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου από τη Δανία, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης