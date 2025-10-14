Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Γιάννης Κόλλιας σε ηλικία 92 ετών

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκαλεί η είδηση ότι ο Γιάννης Κόλλιας πέθανε την Τρίτη (14/10) σε ηλικία 92 ετών.

Ο Γιάννης Κόλλιας υπήρξε ένας από τους πιο αξιόλογους Έλληνες τεχνικούς της εποχής του, υπηρετώντας το ποδόσφαιρο τόσο μέσα από την προπονητική, όσο και μέσα από τη διδασκαλία του σε σεμινάρια της UEFA.

Ανέλαβε την Εθνική Νέων από το 1971 έως το 1975, ενώ εργάστηκε και στην Εθνική Ελπίδων. Έχει καθίσει κι ως υπηρεσιακός προπονητής και στον πάγκο του Ολυμπιακού στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη του, Γεωργία, μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

