Καιρός: Έρχεται διπλό «κύμα» κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός κακοκαιρία βροχή καταιγίδα καταιγίδες

Χαλάει ξανά ο καιρός. Διπλό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες.

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές σε αρκετές περιοχές – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες

Οι περιοχές που αναμένεται να πλήξουν τα πιο έντονα φαινόμενα από την Τετάρτη (15/10) είναι η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Θεσσαλία, ενώ η Αττική θα επηρεαστεί μετά την Κυριακή προς Δευτέρα.

Για σήμερα, Τρίτη 14/10, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο.

Από την Τετάρτη (15/10), αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού, αρχικά από τα ανατολικά ηπειρωτικά, με βροχές από τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές όπως η δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Νότιο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, την Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 20, στη Θεσσαλία από 10 έως 22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 22 (στα Δωδεκάνησα μέχρι 24) και στην Κρήτη από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές, με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς.

Την Πέμπτη (16/10), βροχές αναμένοντα σε Ιόνιο, Ήπειρο, βορειοδυτική Πελοπόννησο, δυτική Στερεά, Θεσσαλία και δυτική Μακεδονία.

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα ανατολικά θα σταματήσουν, όμως στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη, τις Σποράδες και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και από τις βραδινές ώρες 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα βόρεια τους 18 με 20, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Την Παρασκευή, ο καιρός αναμένεται να «αγριέψει», με πιο έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά καθώς και στο βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύγχρονα εργαστήρια απέκτησε το Καρδιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία»

Ο κρυφός μηχανισμός του οργανισμού που καίει λίπος και ενισχύει τον μεταβολισμό χωρίς άσκηση – Τι εντόπισαν οι επιστήμονες

ΔΝΤ: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις του Ταμείου για την Ελλάδα – Τι λέει για την παγκόσμια οικονομία

Αγρότες: «Παράθυρο» Τσιάρα για τη λήψη νέων μέτρων στήριξης-Τι είπε για τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από την κάρτα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ανίχνευσης Υπέρτασης του Apple Watch;
περισσότερα
18:07 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το κοριτσάκι που βρέθηκε σε πισίνα – Συνελήφθησαν ο θείος του και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου

Εγκεφαλικά νεκρό είναι το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μ. Βρετανία που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στ...
18:01 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ξυλοδαρμός 43χρονης: Αναβλήθηκε η δίκη του κατηγορούμενου – Η οδηγός ζήτησε να υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις

Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του άνδρα που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος 43χρονης οδηγού σ...
17:41 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννινα: Στο εδώλιο τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης των Φυλακών Σταυρακίου – Ποιες είναι οι κατηγορίες που τους βαραίνουν

Ξεκίνησε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στο τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων, η ...
17:18 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Εξαφανίστηκε 15χρονος από περιοχή της Αθήνας – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, έπειτα από την εξαφάνιση ενός αγοριού 15 ετών, από περιοχή...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης