Βουλή: Την απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας ζητεί η αντιπολίτευση – Οι τοποθετήσεις των εισηγητών

Με εκ διαμέτρου αντίθετες αξιολογήσεις οι τοποθετήσεις του εισηγητή της ΝΔ με εκείνες του εισηγητή και των αγορητών της Αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Σταύρος Παπασωτηρίου ζήτησε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου λέγοντας πως αυτό «δικαιώνει τον τίτλο του για Δίκαιη Εργασία εισάγοντας τις αναγκαίες παρεμβάσεις υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Στρατηγικός στόχος είναι η περαιτέρω διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των εργαζομένων, με την σταθερή αύξηση μισθών και την μείωση φόρων και εισφορών». Η Κυβέρνηση αυτή είπε « είναι που έχει δεσμευθεί για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και μέσο μισθό στα 1500 ευρώ το 2027, δουλεύοντας συστηματικά για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης όλων των Ελλήνων και για μια καλύτερη επαγγελματική καθημερινότητα κάθε συμπολίτη μας» και πρόσθεσε πως «η ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη -και στα εργασιακά- δεν είναι μόνο αποτελεσματική. Είναι στην πραγματικότητα το μοναδικό υπαρκτό πολιτικό σχέδιο, το οποίο διαθέτει συνοχή, τεκμηρίωση και ξεκάθαρους στόχους. Για την εφαρμογή αυτού ακριβώς του σχεδίου, η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα όχι μόνο υπερψηφίζει το παρόν νομοσχέδιο, αλλά θα βρίσκεται δίπλα σε αυτή την πορεία που οδηγεί την ελληνική κοινωνία σ’ ένα καλύτερο, πιο αισιόδοξο κι ασφαλέστερο αύριο».

Το σημερινό νομοσχέδιο τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ «αποδεικνύει πως η κατάθεση εφαρμόσιμων πολιτικών αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της ΝΔ. Επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες μπορούν να προσβλέπουν μόνο στη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων και στην αγορά εργασίας» επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα μέσα από αυτές τις πολιτικές κατάφερε και έχει τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 18 χρόνων, έχουμε πολύ χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και, παραπάνω από 500.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά σε σχέση με το 2019. Ο κ. Παπασωτηρίου υποστήριξε πως «οι αρνητικές τάσεις σε πλήρη απασχόληση, ανεργία των νέων και των γυναικών έχουν αντιστραφεί. Έχουμε πλέον περισσότερους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, περισσότερους νέους και γυναίκες στην αγορά εργασίας. Παράλληλα έχουμε την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και την αύξηση των πραγματικών αποδοχών των μισθωτών. Με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες κατά 1,8 εκατομμύρια ώρες σε σχέση με το 2024. Καταλόγισε στα κόμματα της Αντιπολίτευσης ότι αναλώνονται «σε μια κριτική με αυθαιρεσίες και προβοκατόρικους χαρακτηρισμούς. Νομίζοντας ότι έτσι θα τραβούσαν το ενδιαφέρον των πολιτών ή θα δημιουργούσαν κοινωνική αναταραχή».

Σταχυολογώντας τις θετικές διατάξεις του νομοσχεδίου, ο εισηγητής της πλειοψηφίας ανέφερε ότι εισάγεται ένα συνεκτικό πλαίσιο βελτιώσεων στην αγορά εργασίας προς όφελος όλων: των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, αλλά και των άνεργων συμπολιτών μας. Ενισχύονται τα μέτρα προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων. Διευρύνονται τα εργασιακά δικαιώματα και η διευκόλυνση των εργαζομένων. Δημιουργούνται ευκολότερες και γρηγορότερες προσλήψεις. Ενισχύεται η προστασία του εισοδήματος των συνταξιούχων με παράλληλη μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων για εργαζομένους και επιχειρήσεις. Απαντώντας στην κριτική της Αντιπολίτευσης για εργασία των 13ων ωρών σε έναν εργοδότη, ο κ. Παπασωτηρίου την χαρακτήρισε «εξωφρενική» λέγοντας πως «θα καταπέσει με κρότο» όπως αυτή που είχε κάνει πριν δύο χρόνο με την τότε «δήθεν εξαήμερη εργασία». Κάνετε είπε «απλά καμία προπαγάνδα, χτισμένη με ψέματα, που δεν μπορεί να σταθεί» και τόνισε πως «στα fake news της αντιπολίτευσης απαντάμε ξεκάθαρα: το 8ωρο πάντοτε ισχύει για την τακτική ημερήσια μισθωτή εργασία. Τυχόν διευθέτηση του χρόνου εργασίας γίνεται μόνο με αίτημα του μισθωτού ή μετά από ρητή συμφωνία του με τον εργοδότη. Και στις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις που θα συμφωνηθεί από κοινού η 4ωρη υπερωριακή απασχόληση, αυτό δεν μπορεί να γίνει για πάνω από 37 ημέρες το χρόνο».

Οι εισηγητές της αντιπολίτευσης

Ο εισηγητής της μειοψηφίας Παύλος Χρηστίδης ζήτησε από την Κυβέρνηση, έστω και τώρα, την απόσυρση του νομοσχεδίου λέγοντας πως «η Κυβέρνηση της ΝΔ θα μείνετε στην ιστορία ως η κυβέρνηση που θεσμοθέτησε τις 13 ώρες εργασίας» Εμείς είπε «μιλάμε για τετραήμερο, το οποίο έχει περιορισμένες ώρες εργασίας, αλλά τις ίδιες αποδοχές και η υπουργός φέρνει τετραήμερο με 10 έως 13 ώρες εργασίας την ημέρα» και αναρωτήθηκε « τί θα κάνουν οι μανάδες και πατεράδες με βάση το νομοσχέδιο που φέρνετε δημιουργώντας μια κατάσταση, η οποία παραπέμπει σε ζούγκλα». Το σχέδιο νόμου αυτό είπε ο κ . Χρηστίδης «δεν απαντά επί της ουσίας σε κανένα από τα μεγάλα ουσιαστικά ζητήματα των εργαζομένων, αλλά είναι παντελώς απαράδεκτο».

Αναφερόμενος σε στοιχεία σχετικά με την αγορά εργασίας σημείωσε πως προκύπτει ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2025, 74,5% των εργαζομένων στην Ελλάδα δήλωσαν ότι εργάζονται πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα. Το ίδιο διάστημα, 20,9% των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών εργάζονται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα (συνδυάζοντας βασική + βοηθητική εργασία), ποσοστό διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου που είναι 10,8%. Το 2024, 12,4% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα εργαζόταν πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τη Eurostat, κορυφαίο ποσοστό στην ΕΕ. Σε έρευνα του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ, το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εργάζεται επιπλέον ώρες από αυτές που ορίζει η σύμβασή του. Μάλιστα, σχεδόν οι μισοί από εκείνους που συμμετείχαν στην έρευνα (49%) δήλωσαν ότι δεν αμείβονταν για τις επιπλέον ώρες εργασίας τους. Ο κ. Χρηστίδης, μάλιστα κάλεσε την υπουργό να αναφέρει έστω και έναν εργαζόμενο που να λέει ότι θέλει να δουλεύει 10, 11, 12, 13 ώρες την ημέρα. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε «είναι εδώ μόνο για να υπερασπιστούμε την ηθική και τους ανθρώπους της εργασίας».

Η 13ωρη εργασία, πρόσθεσε «δεν είναι κοινωνική πολιτική. Είναι κοινωνική εξαθλίωση. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν ζουν, προσπαθούν να επιβιώσουν. Και για αυτό εσείς είστε οι αποκλειστικά υπεύθυνοι» Το σχέδιο νόμου αυτό, είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ θα έπρεπε να τιτλοφορείται ως το νομοσχέδιο της εξάντλησης των εργαζομένων επισημαίνοντας ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία γίνεται ανασφάλεια. Η ασφάλεια μετατρέπεται σε κίνδυνο, αφού έχουν σημειωθεί 148 εργατικά δυστυχήματα στο πρώτο οκτάμηνο του 202. Έχουμε αύξηση καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων, τονίζοντας ότι οι 55 ώρες εργασίας την εβδομάδα σημαίνει 35% περισσότερες πιθανότητες εγκεφαλικού και 17% πιθανότητα θανάτου από καρδιοπάθεια. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ με την τροπολογία που έχει κατατεθεί είπε ο κ. Χρηστίδης φέρνει την ενίσχυση συλλογικών συμβάσεων. Ο κατώτατος μισθός να ορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους, με την ενίσχυση του ΣΕΠΕ. Προστασία της ψυχικής υγείας. Ρύθμιση της εργασίας στις πλατφόρμες. Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, από την πλευρά του τόνισε πως η καταψήφιση του νομοσχεδίου είναι «μονόδρομος για εμάς και η πάλη, μαζί με τον λαό, ώστε να φύγει γρηγορότερα αυτή η Κυβέρνηση που μόνο σκοπό έχει την ισοπέδωση του κόσμου της εργασίας, την βίαιη αναπροσαρμογή του πλούτου εις βάρος των συμφερόντων και την μετατροπή των εργαζομένων σε είλωτες, που ούτε τα βασικά δεν θα μπορούν να καλύπτουν από τον μισθό τους». Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως ο λαός είναι απέναντι στο νομοσχέδιο και το εκδηλώνει με την τρίτη κατά σειρά γενική απεργία.

Οι εργαζόμενοι είπε «είναι έξω στο δρόμο και διεκδικούν τα αυτονόητα: αξιοπρέπεια στην δουλειά και στην ζωή του. Η κοινωνία, είναι απέναντι στις ιδεοληψίες και στην εμμονική τακτική της Κυβέρνησης που κατεδαφίζει τα εργασιακά δικαιώματα και διαλύει την αγορά εργασίας, προς όφελος των λίγων και ισχυρών φίλων της». Ο κ. Γαβρήλος, αναφερόμενες σε ποιοτικά στοιχεία δημοσκοπήσεων καταλόγισε στην Κυβέρνηση αλαζονεία και «πως νομίζετε πως είστε άτρωτοι και αιώνιοι».

Με το νομοσχέδιο αυτό και όλα τα προηγούμενα είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουλεύουν 13ώρες. Να κάνουν υπερωρίες φτάνοντας το 10ωρο απλήρωτοι. Να υπογράφουν 24ωρες και 48ωρες ατομικές συμβάσεις, χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να μην λαμβάνουν την άδεια που δικαιούνται έτσι όπως αυτοί το επιθυμούν και έχουν ανάγκη. Να φοβούνται πως ανά πάρα στιγμή, αν δεν δείξουν «καλή πίστη», δηλαδή αν δεν συμφωνούν πειθήνια με τον εργοδότη, θα απολυθούν την επόμενη στιγμή. Για αυτό ανέφερε ο βουλευτής «ο κόσμος που ασφυκτιά είναι έξω στους δρόμους και φωνάζει ως εδώ με αυτήν την Κυβέρνηση που έχει φέρει: την ποιότητα εργασίας στη χώρα μας είναι η χαμηλότερη μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ-27. Δουλειές χαμηλής παραγωγικότητας, χαμηλής προστιθέμενης αξίας, χαμηλής εργασιακής σταθερότητας, χαμηλών μισθών και υψηλών εργάσιμων ωρών».

Ο κ. Γαβρήλος καταλόγισε στην Κυβέρνηση την ευθύνη που οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στη χώρα μας είναι σκόπιμα ανενεργές. Λέγοντας πως στην Ελλάδα, το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από ΣΣΕ είναι περίπου 27%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 45,8% και ενώ σύμφωνα με πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία αυτό το ποσοστό πρέπει να αγγίζει το 80%. Οι Συλλογικές Συμβάσεις, είπε καλύπτουν μόλις 2 στους 10 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ. Οι πραγματικοί μισθοί ανέρχονται μόλις στο 70% αυτών που ήταν το 2009. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις των 38 χωρών του ΟΑΣΑ, σε επίπεδο μισθών. Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2024 δείχνουν ότι το 32% των εργαζομένων – σχεδόν ένας στους τρεις δηλαδή λαμβάνει μικρότερο μισθό από 830 ευρώ μεικτά. Η πλειοψηφία των εργαζομένων στην Ελλάδα (74,5%) δουλεύει πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα – προφανώς με υπερωρίες ή σε δεύτερη και τρίτη δουλειά – για να τα βγάλει πέρα. Αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν την μείωση της γραφειοκρατίας στις προσλήψεις ο κ. Γαβρήλος υποστήριξε πως περνάτε ουσιώδεις αλλαγές για την ζωή και την εργασία του εργαζόμενου, κλείνοντας το μάτι στην μαύρη και αδήλωτη εργασία, ενώ για τις διατάξεις που αφορούν την ενίσχυση της Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, είπε πως και αυτές δεν λύνουν τα βασικά προβλήματα των εργαζομένων και του υψηλού αριθμού εργατικών ατυχημάτων/ δυστυχημάτων, ούτε θέτουν ένα πλαίσιο για την ουσιαστική προστασία στους χώρους εργασίας. Τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς του ΣΕΠΕ. Το νομοσχέδιο αυτό κατέληξε ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ «αποτελεί τη χαριστική βολή και γκρεμίζει ότι απέμεινε από τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων που κατακτήθηκαν μέσα από αγώνες».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης χαρακτήρισε «έκτρωμα το νομοσχέδιο» και κάλεσε την υπουργό Εργασίας «έστω και τώρα να το αποσύρει» υποστηρίζοντας πως αυτό «αποτελεί την επιτομή της απανθρωπιάς του συστήματος απέναντι στην εργατική τάξη». Ο κ. Κατσώτης αναφερόμενος στην απεργία και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων είπε πως «είναι η απάντησή τους ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για 13ωρη δουλειά-σκλαβιά και απογείωση της «ευελιξίας» προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων για υτό και λένε πως είναι για τα σκουπίδια… ». Το παρόν σχέδιο νόμου ανέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕ «δίνει τη δυνατότητα στην εργοδοσία να εκμεταλλεύεται τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων καθ’ όπως την συμφέρει και τη βολεύει. Γυρίζει την εργατική τάξη 140 χρόνια πίσω, όταν οι εργάτες στο Σικάγο διεκδικούσαν 8 ώρες δουλειά και 8 ώρες ελεύθερο χρόνο, όταν στην σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση ήδη από το 1925 είχε θεσπιστεί το 7ωρο!». Χαρακτήρισε «εχθρικές προς τους εργαζόμενους και τη λαϊκή οικογένεια» τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ενώ υπενθύμισε ότι «το ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης αποκάλυψε όλα τα ψέματα της κυβέρνησης για δήθεν «δίκαιη εργασία για όλους», όπως αναφέρει και ο ντροπιαστικός τίτλος αυτού του εκτρώματος». Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι παρουσιάζει «τη βαρβαρότητα ως δίκαιη εργασία» και «ως προστασία των εργαζομένων» την απογείωση του δικαιώματος της εργοδοσίας να κάνει ό,τι θέλει με τον χρόνο εργασίας. Ο κ. Κατσώτης είπε πως η Κυβέρνηση κατά την διαβούλευση του νομοσχεδίου έκανε την «βρώμικη δουλειά» για την εργοδοσία, της οποίας τα συγχαρητήρια και απολαμβάνει, που μάλιστα έχουν και το θράσος να ζητήσουν και άλλα αντεργατικά μέτρα στο όνομα της κερδοφορίας τους. Επίσης, επιτέθηκε και στην ηγεσία της ΓΣΕΕ. Απαντώντας στην υπουργό που ζήτησε από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν για κάθε μια διάταξη του νομοσχεδίου ο κ. Κατσώτης είπε ότι «είναι απύθμενο θράσος να ζητά να αποσιωπήσουμε τις άλλες 91 ρυθμίσεις που η κάθε μια τσακίζει τη ζωή κάθε εργαζόμενου και της οικογένειάς του».

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου ανέφερε πως «είναι καθήκον να επιμείνουμε έως την τελευταία στιγμή στην απόσυρση του επικίνδυνου αυτού νομοσχεδίου» και καταλόγισε στην υπουργό Εργασίας ότι «λειτουργείτε ως σύμβουλος επιχειρήσεων». Με την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού είπε η βουλευτής «η ζωή των εργαζομένων θα είναι δραματικά χειρότερη». Η Κυβέρνηση είπε «εμβαθύνει την πολιτική της ΝΔ στην εργασία που στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας καθιστά την εργασία όλο και πιο φθηνή, με ελαστικοποιημένα ωράρια, χωρίς προστασία» και σημείωσε πως το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι «διαρκώς να μειώνει το μερίδιο των μισθών στον παραγόμενο πλούτο, ενώ αυξάνεται το μερίδιο των κερδών των λίγων μεγάλων επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου αντίστροφη αναδιανομή».

Για την δυνατότητα 13 ωρών εργασίας σε έναν εργοδότη είπε «θα ξεκινάει δουλειά στις 8 το πρωί, θα σχολάει στις 9 το βράδυ και μαζί με τον χρόνο να πάει και να γυρίσει από τη δουλειά, θα φεύγει στις 7 το πρωί και θα επιστρέφει μετά τις 10 το βράδυ. Στις δε επιχειρήσεις που υπάρχει διάλειμμα, το οποίο δεν προσμετράται στον χρόνο εργασίας, το 13ωρο στην πραγματικότητα θα γίνεται 14ωρο». Παράλληλα. χαρακτήρισε «γελοίο» το επιχείρημα ότι ο εργαζόμενος δεν θα απολυθεί αν δεν δεχτεί το 13ωρο, αντιτείνοντας ότι ο εργοδότης δεν χρειάζεται να επικαλεστεί κανέναν λόγο στην καταγγελία της σύμβασης, καθώς η ΝΔ κατάργησε τον βάσιμο λόγο απόλυσης. Αναφορικά με την διευθέτηση της εργασίας, η κυρία Αχτσιόγλου υποστήριξε ότι εργαζόμενος θα καλείται να δουλέψει 10ωρα κάποιες ημέρες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, με αντάλλαγμα μειωμένο ωράριο ή ρεπό κάποιες άλλες ημέρες και μέσα στην εβδομάδα. Για να μπορεί, είπε μια μητέρα να καθίσει στο σπίτι της την Παρασκευή θα πρέπει να έχει δουλέψει 10ωρα τις προηγούμενες 4 μέρες. Σχετικά με τις υπερωρίες και στην εκ περιτροπής εργασία, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς είπε ότι εαν υπάρχει ανάγκη για υπερωριακή εργασία, ποιος ο λόγος να δουλεύει ο εργαζόμενος εκ περιτροπής και όχι ο εργοδότης να επιστρέψει στην πλήρη απασχόληση. Για τις συμβάσεις των δύο ημερών ανέφερε ότι ο εργαζόμενος θα είναι σε αναμονή και θα καλούνται να απαντήσουν στο μήνυμα του εργοδότη για το αν αποδέχονται ή όχι εργασία 2 ημερών που μπορεί να είναι συνεχόμενες ή μη, που μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, χωρίς ελάχιστες εγγυημένες αμειβόμενες ώρες εργασίας, χωρίς να μπορούν να διαπραγματευτούν τίποτα. Η κυρία Αχτσιόγλου αντιτάχθηκε να θεωρείται οικειοθελής αποχώρηση ενός εργαζόμενου από την εργασία του εάν απουσιάσει 5 ημέρες, χωρίς άδεια, χωρίς να έχει δικαίωμα να λάβει αποζημίωση για όσα χρόνια κι αν έχει εργαστεί στον ίδιο εργοδότη, ακόμη κι αν του έχει συμβεί το πιο τραγικό και αιφνίδιο γεγονός. Με την εισαγόμενη διάταξη σχετικά με την χορήγηση των αδειών, η βουλευτής είπε πως «πλέον οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να πάρουν ούτε τις 10 τουλάχιστον συνεχόμενες ημέρες αδείας, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αν δεν βολεύει την επιχείρηση. Ξεχάστε 15ήμερη άδεια τον Αύγουστο» και για τις αμοιβές των υπερωριών ανέφερε πως «τις κάνετε ακόμα πιο φθηνές αφού οι προσαυξήσεις δεν θα υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και αυτό θα μειώσει και τις μελλοντικές συντάξεις». Η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς είπε ότι με το νομοσχέδιο αυτό «δίνετε λευκή επιταγή στον εργοδότη να αλλάζει το ωράριο άτυπα και να αφήνει απλήρωτες υπερωρίες, θεσμοθετώντας τρύπες στη δήλωση ωραρίων. Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ούτε λόγος. Όλα τα θέματα διευθετούνται με ατομικές συμφωνίες μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου».

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου, δήλωσε την καταψήφιση του νομοσχεδίου υποστηρίζοντας ότι δεν φέρνει καμία «μεταρρύθμιση στην κοινωνική ασφάλιση και τις εργασιακές σχέσεις, αλλά νομιμοποιεί τη σκληρή εργασιακή πραγματικότητα, η οποία οδηγεί στην εργασιακή απαξίωση των νέων μας, οι οποίοι πρώτον φτωχοποιούνται ακόμη περισσότερο ενώ, δεύτερον, αποξενώνονται χρονικά από την οικογένειά τους, αλλά απομακρύνονται και από το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν δική τους οικογένεια». Καταλόγισε στην Κυβέρνηση ότι «αντί να λαμβάνει μέτρα στήριξης των Ελλήνων εργαζομένων και των συνταξιούχων προτιμά να χορηγεί προνόμια σε κυβερνητικούς φίλους, να προωθεί τα golden boys και να ευνοεί τους τραπεζικούς κύκλους, οι οποίοι αυξάνουν τα ήδη τεράστια κέρδη τους, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τα ίδια τα χρήματα των ασφαλισμένων». Η θεσμοθέτηση της 13ωρης εργασίας είπε θα προκαλέσει στους εργαζόμενους την πλήρη φυσική, ηθική και συναισθηματική εξάντληση, αλλά και αποξένωση και διάλυση κάθε προσωπικής και οικογενειακής ζωής τους. Κανένας εργαζόμενος δεν θα επέλεγε ελεύθερα να παρέχει εργασία για δεκατρείς ώρες σε δύο εργοδότες εάν μπορούσε να ζήσει αξιοπρεπώς εργαζόμενος για οκτώ ώρες. Η Κυβέρνηση είπε «θεωρεί κατά βάθος ότι η υπερωριακή απασχόληση αποτελεί υποχρέωση των εργαζομένων. Βέβαια, χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι οι εργοδότες δεν μπορούν να απολύσουν εργαζόμενο αν το αρνηθεί, ωστόσο λησμονεί ότι η ίδια η Κυβέρνηση υπερψήφισε και, έτσι, θεσμοθέτησε την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης οπότε ο εργοδότης θα μπορεί να απολύει τους εργαζομένους, οι οποίοι δεν θα μπορούν να εργάζονται συστηματικώς υπερωριακά, χωρίς να το αιτιολογεί». Επίσης, ανέφερε η κυρία Αθανασίου παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να κατατμήσει την άδεια του εργαζομένου, προκειμένου αυτός να καλύψει ανάγκες της επιχείρησης. Η κανονική άδεια είπε αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και δεν επιτρέπεται να μειωθεί σε λιγότερο από δύο συνεχόμενες εβδομάδες άδειας τον χρόνο. Για τις συμβάσεις των δύο ημερών εκτίμησε πως αυξάνεται ο κίνδυνος να αντικαθιστούν οι σταθερές θέσεις εργασίας με τέτοιες ελαστικές σχέσεις εργασίας. Επίσης, η εισαγωγή της λεγόμενης ευέλικτης προσέλευσης καθιστά ασαφή και θολά τα όρια μεταξύ εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου. Ζήτησε μεταξύ άλλων στην κατηγορία των εργατικών ατυχημάτων να προστεθούν το έμφραγμα, το εγκεφαλικό επεισόδιο, η κρίση πανικού, εφόσον αυτά προκλήθηκαν από το έντονο εργασιακό στρες και την πίεση της εργασίας.

Ο ειδικός αγορητής της Νίκης Τάσος Οικονομόπουλος δήλωσε πως «είναι προφανές ότι καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο» ζητώντας από την Κυβέρνηση «έστω και αυτή την ύστατη ώρα να επιδείξει στοιχειώδη πολιτική υπευθυνότητα να το αποσύρει και να επανέλθει με ένα νομοσχέδιο που θα σέβεται την εργασία, τον άνθρωπο, την προσωπική του ζωή και το δίκαιο». Υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο «παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» και πρόσθεσε πως «η εθνική μας οικονομία για να είναι εύρωστη, πρέπει να υπάρχει κοινωνική συνοχή. Για να την εξασφαλίσουμε, πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός των αναγκών των κοινωνικών εταίρων και ορθή ιεράρχηση τους. Ο ρόλος της πολιτείας πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να συμβιβάζει τα αντίθετα, προστατεύοντας τα αδύνατα μέρη και οριοθετώντας τα ισχυρότερα. Η εργασία στην Ελλάδα, υποστήριξε πως «είναι συνώνυμο της επιβίωσης και όχι της δημιουργικότητας. Το παρόν νομοσχέδιο είπε «έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό με όλα τα προηγούμενα της Κυβέρνησης που είναι ότι περιφρονούν τη διεθνή νομιμότητα και την συνταγματική τάξη της Ελλάδος. Επισήμανε ότι η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία είναι θεσμικός φορέας έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για διάφορα άρθρα του νομοσχεδίου, οι οποίες αγνοήθηκαν παντελώς. Ο βουλευτής ανέφερε πως «ο λαός που διαδηλώνει δεν το κάνει από ανία για να σπάσει την πλήξη του. Κάλεσε την Κυβέρνηση «να πει «όχι» σε όσα παράνομα και καταπιεστικά ζητούν οι εργοδότες και να προστατεύσετε τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους». Με τις διατυπώσεις του νομοσχεδίου ανέφερε «ο εργαζόμενος είναι κυριολεκτικά έρμαιο στις διαθέσεις του εργοδότη, γιατί ο νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να αρθρώσει λόγο ή αντίρρηση».

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερία Σπύρος Μπιμπίλας δήλωσε και αυτός από την πλευρά ότι θα καταψηφίσει το κόμμα του το νομοσχέδιο. Αναφερόμενος στις εργατικές κινηυτοποιήσεις είπε στην Κυβέρνηση ότι «ο λαός βρίσκεται ενωμένος στους δρόμους. Ο λαός είναι έξω και διαδηλώνει και είναι σε πλήρη αντιπαράθεση με αυτά που πρεσβεύετε και θέλετε να επιβάλλετε εσείς». Διερωτήθηκε για εσάς «δεν έχει καμία σημασία ότι το 75% και άνω των πολιτών αυτή τη στιγμή δεν επιθυμεί την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου; Δεν σας απασχολεί η κραυγή της νέας γενιάς έξω, που οραματίζεται έναν κόσμο καλύτερο, έναν κόσμο δικαιότερο και μια ζωή πιο αξιοπρεπή;» Προσπαθείτε ανέφερε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας στην υπουργό «να επιβληθεί μια παράλογη μη κανονικότητα» και το παρουσιάζετε «ως κάτι το ευεργετικό για τους εργαζόμενους και κάτι πρωτοπόρο». Ακόμα κι αν κάποια άρθρα έχουν γίνει με σκοπό την καλυτέρευση, είπε ο κ. Μπιμπίλας «το όλον χάνεται κάτω από την πεποίθησή σας ότι ο άνθρωπος είναι στον αιώνα που ζούμε ένας εργαζόμενος, ο οποίος πρέπει να έχει αντοχές τέτοιες που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εργοδοσίας» αντίθετα πρόσθεσε «ο κόσμος ονειρεύεται μια εργασία όχι μόνο για την επιβίωση, αλλά και για τη δημιουργία. Μια ζωή με ποιότητα, δίχως πιέσεις και καταναγκασμούς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταβληθεί σε ένα ρομπότ, να δουλεύει εξαντλητικά για να μπορέσει να ζει αξιοπρεπώς κάποιες μέρες της εβδομάδας. Το ζητούμενο είναι καθημερινά να δουλεύουμε κάποιες ώρες λογικές, να δικαιούμαστε ένα γεμάτο οκτάωρο πλήρους ελευθερίας ζωής, δηλαδή χρόνο για την οικογένεια, για τον σύντροφο, για τη διασκέδαση, για την ψυχαγωγία, για τον πολιτισμό, για τη δημιουργία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ