Συνεδρίαση Δ.Σ. του ΕΒΕΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου

Συνεδρίαση Δ.Σ. του ΕΒΕΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου

Με τη συμμετοχή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν ο καθοριστικός ρόλος της ψηφιακής διακυβέρνησης για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, η εθνική ψηφιακή στρατηγική και οι νέες μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα την επιχειρηματικότητα.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Παπαστεργίου, κατά την ομιλία του ανέφερε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στο ΕΒΕΑ, έναν φορέα που στηρίζει διαχρονικά την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η συνεργασία με την αγορά και τους θεσμικούς της εκπροσώπους είναι απαραίτητη για να διαμορφώσουμε από κοινού ένα κράτος πιο απλό, πιο λειτουργικό και πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Εξάλλου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια μεταρρύθμιση που ενισχύει την επιχειρηματικότητα, απελευθερώνει δημιουργικές δυνάμεις και καθιστά την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική. Από την απλούστευση της καθημερινότητας του πολίτη και του επιχειρηματία μέχρι τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, στόχος μας είναι η Δημόσια Διοίκηση να λειτουργεί γρήγορα, διαφανώς και αποτελεσματικά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία Know Your Business (KYB), η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού ως ενιαία ψηφιακή ταυτότητα και το «ξεκαθάρισμα» των μητρώων,  η ψηφιοποίηση κρίσιμων διαδικασιών —από τη Δικαιοσύνη έως την Υγεία— αποτελούν ουσιαστικά βήματα προς ένα σύγχρονο διοικητικό περιβάλλον που στηρίζει την εξωστρέφεια. Αλλά και η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων δημιουργούν νέες ευκαιρίες εξέλιξης. Την ίδια στιγμή, επενδύουμε στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και αναπτύσσουμε υποδομές αιχμής όπως ο εθνικός υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και το «εργοστάσιο» Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos». Προχωρούμε με ταχύτητα στη διείσδυση της οπτικής ίνας, που από το μηδέν το 2019 καταγράφει πλέον τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Φέρνουμε τη χώρα στη νέα εποχή της καινοτομίας και των τεράστιων ευκαιριών.

Το στοίχημα είναι σαφές: μια Ελλάδα που μεταβαίνει από τη γραφειοκρατία στη δημιουργία».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα σημαντικά άλματα που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια από το κράτος στον τομέα ψηφιοποίησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των μεταρρυθμίσεων, τόσο για τη λειτουργία του Δημοσίου, όσο και για τις διευκολύνσεις προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τόνισε, ωστόσο, ότι παραμένουν δύο σημαντικές προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια. Η πρώτη αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε ως τον παράγοντα που θα καθορίσει την εθνική ανταγωνιστικότητα. Ζήτησε συνεχή εγρήγορση για την ασφαλή χρήση των δεδομένων, την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει ταχύτητα και διαφάνεια, με στόχο την αξιοποίηση της ΑΙ «με ανθρώπινο πρόσημο». Η δεύτερη πρόκληση εστιάστηκε στη βελτίωση της σχέσης επιχειρηματικότητας με το κράτος, όπου, παρά τη σημαντική πρόοδο, η ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης παραμένει συχνά περίπλοκη. «Η ψηφιοποίηση δεν μπορεί να σημαίνει απλώς μεταφορά της γραφειοκρατίας στην οθόνη. Οφείλουμε πρώτα να απλοποιούμε και μετά να ψηφιοποιούμε», είπε ο κ. Μπρατάκος.

Στη βάση αυτή, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κατέθεσε τις συγκεκριμένες προτάσεις του Επιμελητηρίου. Αρχικά, έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την πλήρη αυτοματοποίηση του gov.gr και την καθολική εφαρμογή της αρχής «μόνο μία φορά», ώστε το κράτος να μην ζητά ξανά στοιχεία που ήδη κατέχει. Πρότεινε, επίσης, τη δημιουργία ενός ενιαίου επιχειρηματικού φακέλου ή Business ID μέσω της διαλειτουργικότητας των κρίσιμων συστημάτων (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, κ.ά.) για ριζική απλοποίηση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κυβερνοασφάλεια, με μηχανισμούς ταχείας απόκρισης και υποχρεωτικούς ελέγχους ευαλωτότητας και εκπαίδευση στελεχών. Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία της ισόρροπης ψηφιακής μετάβασης, με στόχο την κάλυψη του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των περιφερειών της χώρας. Για τον σκοπό αυτό, ο κ. Μπρατάκος πρότεινε δημιουργία ενός Ψηφιακού Χάρτη Επιχειρήσεων – που θα αποτυπώνει την ψηφιακή ωριμότητα ανά κλάδο και περιοχή – καθώς και η σύσταση Ψηφιακών Κέντρων Επιχειρηματικής Υποστήριξης σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τα Πανεπιστήμια, παρέχοντας δομές κατάρτισης και τεχνικής βοήθειας.

 

