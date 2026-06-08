Συνέδριο «Ελλάδα 2030» – Nissan Caspi: Οικονομία, ανάπτυξη, μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, πρωτογενής παραγωγή

Ομιλία στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ελλάδα 2030», με θέμα την Οικονομία και την Ανάπτυξη, τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις, την πρωτογενή παραγωγή και τη νέα ατζέντα, απηύθυνε ο Nissan Caspi, Πρόεδρος IP Innovative Power GmbH.

Της Δήμητρας Πανανού

Αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση, ο κ. Caspi ανέφερε ότι η IP Innovative Power GmbH επενδύει στον τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Παρουσιάζοντας την εταιρεία του σημείωσε ότι διατηρεί ένα πρωτοποριακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στο Ισραήλ, ένα εξελιγμένο δίκτυο αποθήκευσης ενέργειας Micro Grid στη Γερμανία ενώ στην Ελλάδα «τρέχει» διάφορα προγράμματα ενέργειας και data centers.

«Έχουμε πολλές καινοτόμες ιδέες και αναζητούμε συνεργάτες στην Ελλάδα στο κομμάτι της έρευνας και της ανάπτυξης. Είμαστε εδώ γιατί βλέπουμε την Ελλάδα ως την «πρωτεύουσα» των Βαλκανίων. Και τα Βαλκάνια είναι το μέλλον της Ευρώπης», σχολίασε.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα είπε «ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το κλίμα της και συγκεκριμένα τον ήλιο και τον άνεμο. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας είναι τέτοια που την καθιστά την πλέον κατάλληλη για να αρχίσουμε τις επενδύσεις μας από εδώ», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι «η χώρα μετατρέπεται σε «κόμβο» φυσικού αερίου, με σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη και τη γύρω περιοχή».

Ο Nissan Caspi μίλησε για τον σταθμό ενέργειας που αναπτύσσει η εταιρεία του στη Λάρισα, ο οποίος είναι σχεδιασμένος ειδικά για την αποθήκευση φυσικού αερίου και υδρογόνου, παράλληλα με ένα data center. Επένδυση που αναμένεται να κοστίσει 3,85 δισ. ευρώ. Ενώ, ο δεύτερος σταθμός της εταιρείας θα βρίσκεται στη Μεγαλόπολη, όπου θα κατασκευάζονται μπαταρίες για την αποθήκευση της ενέργειας. Το κόστος της δεύτερης επένδυσης θα ανέλθει στα περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρόεδρος της IP Innovative Power GmbH αποκάλυψε ότι επενδύσεις της εταιρείας του στη χώρα μας θα συνεχιστούν, καθώς ήδη σχεδιάζονται τα επόμενα μεγάλα projects και κάλεσε τις εταιρείας start up αλλά και την πανεπιστημιακή κοινότητα να συνδράμουν με νέες ιδέες στον τομέα της ενέργειας, τις οποίες η εταιρεία είναι πρόθυμη να χρηματοδοτήσει. Τέλος, δεν παρέλειψε να συγχαρεί το επιστημονικό προσωπικό της χώρας για την εξαιρετική κατάρτιση του.