Καιρός: Νεφώσεις με βροχές σε αρκετές περιοχές – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα παραπάνω τμήματα, ενώ στην ανατολική Πελοπόννησο είναι πιθανό να σημειωθούν και πρόσκαιρες καταιγίδες.

Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Εύβοια προβλέπονται επίσης διάσπαρτες βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά σχεδόν αίθριος, με λίγες μόνο νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά. Τις ίδιες ώρες, πιθανοί τοπικοί όμβροι θα σημειωθούν στα ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ ομίχλες θα σχηματιστούν κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα πελάγη θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμανθεί γύρω στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα Δωδεκάνησα θα φτάσει έως και τους 25 βαθμούς.

Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων

Ο καιρός συνεχίζει να θυμίζει φθινόπωρο, με τους μετεωρολόγους να δίνουν μια πιο καθαρή εικόνα για τις επόμενες ημέρες. Ο Τάσος Αρνιακός και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας περιγράφουν πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό στη χώρα, από την ηλιοφάνεια της Τρίτης έως την οργανωμένη κακοκαιρία που πλησιάζει προς το τέλος της εβδομάδας.

Ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός, ανέφερε ότι την Τρίτη «αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και το απόγευμα ασθενείς, μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια με ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου».

Την ίδια στιγμή, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει πως «ζούμε ένα φθινόπωρο από τα παλιά», προβλέποντας ψιλόβροχα και συννεφιές μέχρι την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Όπως ανέφερε, «με σκόρπια ψιλόβροχα, εκτός από τα νησιά του Αιγαίου και τη Θράκη, και συννεφιές, θα κυλήσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη. Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα παραμείνει κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα, προσφέροντας θερμική άνεση στον ανθρώπινο οργανισμό».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «στους 22 βαθμούς θα φτάσει το θερμοκρασιακό ταβάνι στα πεδινά, ενώ στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας οι τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα είναι μονοψήφιες». Παράλληλα, υπογράμμισε πως «από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να φτάνει και στη χώρα μας, με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες στη δυτική Ελλάδα». Το συγκεκριμένο σύστημα, όπως εξήγησε, θα αξιολογηθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα, ενώ για την Αττική σημείωσε ότι «δεν αναμένεται κάτι αξιόλογο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα νότια μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά ηπειρωτικά όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα νεφώσεις με βροχές από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025