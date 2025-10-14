Ντόναλντ Τραμπ: Την Παρασκευή θα υποδεχθώ στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι θα συναντηθεί με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ερχόμενη Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής από τη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι» όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται να έχει συνάντηση με τον ουκρανό ομόλογό του στο προεδρικό γραφείο.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να μεταβεί «αυτή την εβδομάδα» στην Ουάσιγκτον, επιβεβαιώνοντας έτσι την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών.