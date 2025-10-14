Τέξας: Προσωρινή διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο Όστιν λόγω έλλειψης προσωπικού

Enikos Newsroom

διεθνή

Αεροπλάνο
Πηγή: Unsplash

Αναστολή πτήσεων αποφασίστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ στο Όστιν του Τέξας, εξαιτίας έλλειψης προσωπικού, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναστολή των πτήσεων είχε προγραμματιστεί να ισχύσει από τη 1:01 έως τις 2:15 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), ενώ υπήρχε το ενδεχόμενο να παραταθεί, ανάλογα με την πορεία της κατάστασης.

Η FAA δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της έλλειψης προσωπικού, ωστόσο η προσωρινή διακοπή επηρέασε την κανονική ροή των δρομολογίων του αεροδρομίου.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η μία φράση που δεν θα έλεγε ποτέ ψυχολόγος για να παρηγορήσει κάποιον

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΒΕΑ: Έως 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία συμμόρφωσης εταιρειών του ΓΕΜΗ

Έρευνα: Μόνο το 11% των εργαζομένων παγκοσμίως είναι «Future-Ready» – Τι δείχνουν τα ευρήματα για την Ελλάδα

Google: Το Chrome θα απενεργοποιεί αυτόματα τις ειδοποιήσεις ιστότοπων που αγνοείτε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:18 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ανησυχία Μακρόν για τη Χαμάς παρά την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε χθες Δευτέρα πως βλέπει συνεχιζόμενη απειλή από το πα...
05:13 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό: Νέα σφαγή αμάχων από αντάρτες της οργάνωσης ADF – Τουλάχιστον 19 νεκροί

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έφοδο ανταρτών της οργάνωσης ADF στο ανατολικό τμήμα της...
04:55 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στη Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 14 νεκροί ύστερα από κατάρρευση ορυχείου

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια Βενεζουέλα, ύστερα από κατάρρευση ορυχείο...
04:25 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Το Κογκρέσο ερευνά τη Starlink του Έλον Μασκ για εμπλοκή σε απάτες στη Μιανμάρ

Η Επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως έχει ξεκ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης