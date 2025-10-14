Τέξας: Προσωρινή διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο Όστιν λόγω έλλειψης προσωπικού

Αναστολή πτήσεων αποφασίστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ στο Όστιν του Τέξας, εξαιτίας έλλειψης προσωπικού, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναστολή των πτήσεων είχε προγραμματιστεί να ισχύσει από τη 1:01 έως τις 2:15 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), ενώ υπήρχε το ενδεχόμενο να παραταθεί, ανάλογα με την πορεία της κατάστασης.

Η FAA δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της έλλειψης προσωπικού, ωστόσο η προσωρινή διακοπή επηρέασε την κανονική ροή των δρομολογίων του αεροδρομίου.

Πηγή: Reuters