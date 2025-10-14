Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Μεξικό: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται μεγάλο μέρος του Μεξικού, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές που σάρωσαν τη χώρα προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές και τον θάνατο τουλάχιστον 80 ανθρώπων, ενώ 65 άτομα αγνοούνται. Οι πλημμύρες έπληξαν κυρίως το κεντρικό και ανατολικό τμήμα της χώρας, μετατρέποντας ολόκληρες περιοχές σε λασποθάλασσες.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις της προηγούμενης εβδομάδας πλημμύρισαν δρόμους, προκάλεσαν κατολισθήσεις και κατέστρεψαν κρίσιμες υποδομές, όπως γέφυρες και οδικούς άξονες, αφήνοντας πίσω τους εικόνες απόλυτης καταστροφής. Σε πολλές απομακρυσμένες κοινότητες, οι κάτοικοι παραμένουν αποκλεισμένοι και προσπαθούν μόνοι τους να ανοίξουν περάσματα για να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια και τρόφιμα.

Η Πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε ότι περίπου 10.000 στρατιώτες έχουν ήδη αναπτυχθεί με πλωτά και εναέρια μέσα για να συνδράμουν στη διάσωση αποκλεισμένων πολιτών και στη μεταφορά βασικών αγαθών. Ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις, μεταφέροντας νερό και τρόφιμα σε περιοχές που έχουν αποκοπεί από το οδικό δίκτυο.

«Απαιτούνται πολλές πτήσεις για να μεταφερθεί επαρκής ποσότητα τροφίμων και νερού», τόνισε η πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα, υπογραμμίζοντας την έκταση της κρίσης που πλήττει τη χώρα.

Η επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Λάουρα Βελάσκεζ, ανέφερε ότι οι πολιτείες Βερακρούς, Ιδάλγο και Πουέμπλα έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην Ιδάλγο, μόνο, 43 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Όπως είπε, ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται συνεχώς, καθώς ήταν 47 μόλις 12 ώρες νωρίτερα, γεγονός που δείχνει πως η καταστροφή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το Μεξικό βιώνει φέτος ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, με τη μεξικανική πρωτεύουσα να καταγράφει ρεκόρ βροχόπτωσης. Παρότι αυτή είναι μια συνηθισμένη περίοδος καταιγίδων —από Μάιο έως Οκτώβριο—, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα ενισχύθηκαν λόγω του συνδυασμού ενός τροπικού συστήματος από τον Κόλπο του Μεξικού και ενός ψυχρού μετώπου που προήλθε από τον Βορρά.

Πηγή: AFP

