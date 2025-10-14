Κυριάκος Βελόπουλος: Για όλα τα στελέχη της ΝΔ το νόμιμο και το ηθικό είναι δύο διαφορετικά πράγματα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος προέβη σε σειρά από δηλώσεις, ζητώντας από τον κ. Μαρινάκη να κατονομάσει τους «μπαχαλάκηδες» του κοινοβουλίου και συνέχισε επικρίνοντας τη στάση της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον δε, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ως «επικίνδυνο» για τον ρόλο του ελληνικού στρατού και την κυβέρνηση για την απουσία της από διεθνείς συμφωνίες, όπως και την αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

«Ο κ. Μαρινάκης δεν αναφέρει ονομαστικά ποιοι είναι οι μπαχαλάκηδες εντός του κοινοβουλίου»

«Για την δήλωση Μαρινάκη, ότι υπάρχουν μπαχαλάκηδες εντός του κοινοβουλίου, ο φοβικός κος εκπρόσωπος δεν αναφέρει ονομαστικά ποιοι είναι αυτοί και γιατί φοβάται», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Θα του απαντήσουμε ότι οι μπαχαλάκηδες είναι παρακρατικοί, εργαλεία του συστήματος και χρησιμοποιούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση, είτε ακούσια, είτε εκούσια πολλές φορές, κυρίως όταν θέλουν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις του ελληνικού λαού». «Καλλίτερα, λοιπόν ο κος Μαρινάκης να μην ομιλεί, αν δεν είναι συγκεκριμένος: Πρόσωπα, ονόματα, καταστάσεις και κυρίως η αλήθεια» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Βελόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Για όλα τα στελέχη της ΝΔ το νόμιμο και το ηθικό είναι δύο διαφορετικά πράγματα

«Για τις δηλώσεις του “Χασάπη”, πέρα από το γεγονός ότι επιχείρησε να σφάξει τη νοημοσύνη μας με όσα είπε, διαβλέπει κανείς ότι για όλα τα στελέχη της ΝΔ το νόμιμο και το ηθικό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή τους νοιάζει η νομιμοφάνεια και όχι η ηθική σε σχέση με τις επιδοτήσεις και την πολιτική που ασκούν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

«Όταν ένας πρωθυπουργός κάνει τον ελληνικό στρατό καθαρίστρια και συντηρητή του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ η δουλειά του ελληνικού στρατού είναι να φυλάει τα σύνορα, και οι αξιωματικοί μας αντί να είναι καλά αμειβόμενοι πεινούν και κάνουν πορείες, τότε ο πρωθυπουργός δεν είναι ανίκανος, είναι επικίνδυνος», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Το ζήτημα δεν είναι αν είσαι παρών στην υπογραφή μίας συμφωνίας, αλλά να είσαι μέρος αυτής»

«Το ζήτημα δεν είναι αν είσαι παρών στην υπογραφή μίας συμφωνίας. Το ζήτημα είναι να είσαι μέρος της συμφωνίας και πρωταγωνιστής στις διαπραγματεύσεις, κάτι που η ελληνική κυβέρνηση δεν πέτυχε ποτέ», τόνισε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τη Σύνοδο ηγετών στην Αίγυπτο, για ειρήνη στη Γάζα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Απούσα από τη Λιβύη, απούσα από το Ισραήλ, απούσα από την Ουκρανία. Κατά τα άλλα, ο πρωθυπουργός στον κόσμο του, δηλώνει παρών, ενώ είναι απών από παντού».

«Η ΝΔ ούτε θέλει, ούτε μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα»

«Η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν θέλει να χυθεί άπλετο φως στο θέμα του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δολοφονεί και την κτηνοτροφία με τις επιλογές της», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Δεν θέλει εμβολιασμό, δεν κάνει ελέγχους, καθυστερούν αδικαιολόγητα να ανταποκριθούν σε όσα κοπάδια έχουν ευλογιά, ζητούν από τους κτηνοτρόφους να πετούν το γάλα και να θάβουν μόνοι τους τα κοπάδια τους. Λένε ότι δίνουν αποζημίωση 500 ευρώ, ενώ δίνουν 160, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε μία εβδομάδα δίνουν προκαταβολή 95 ευρώ και τα υπόλοιπα σε ένα με ενάμιση μήνα. Η ΝΔ, ούτε θέλει, ούτε μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Θέλει να τον εξαφανίσει, αφού ούτε αποζημιώνει, ούτε προλαμβάνει την ευλογιά, ούτε την περιορίζει με εμβολιασμούς».

«Το πολιτικό σύστημα να ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ»

«Όλοι όσοι έβριζαν τον Τραμπ και είναι όλο το πολιτικό σύστημα, πρέπει τώρα να ζητήσουν συγγνώμη, μετά την προσπάθεια που καταβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος, ώστε να επιτευχθεί επιτέλους ειρήνη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προσθέτοντας: «Ευχόμαστε ολόψυχα να τελειώσει ο πόλεμος, να σταματήσει η αιματοχυσία και να βάλει μυαλό το ελληνικό πολιτικό προσωπικό».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ