Βελόπουλος: «Έρχεται Αρμαγεδδώνας στην οικονομία και τις εργασιακές σχέσεις» – Τι είπε για ακρίβεια, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Με αναφορές στις εξελίξεις στη Γάζα, στην οικονομία, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα Τέμπη, η ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή κατά την συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ξεκίνησε την παρέμβασή του με την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σημειώνοντας: «Να ξεκινήσω με την είδηση της υπογραφής συμφωνίας ειρήνευσης στην Παλαιστίνη. Και αυτό είναι κάτι που οφείλεται στον Πρόεδρο Τραμπ. Να σας θυμίσω ότι όλοι εδώ μέσα βρίζατε τον Τραμπ».

Προανήγγειλε ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, για το οποίο ανέφερε: «Κατ’ εμάς η σύμβαση έχει σοβαρές αδυναμίες. Υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία, βρίθει αλλεπάλληλων προθεσμιών, επιτροπών, υπογραφών και αποφάσεων. Δημιουργεί έναν λαβύρινθο διαδικασιών που οδηγεί σε καθυστερήσεις. Η αδράνεια της διοίκησης μπορεί να “χαρίσει” την παραλαβή με κακοτεχνίες ή ελλείψεις. Αυτό δεν είναι προστασία του δημοσίου συμφέροντος αλλά κερκόπορτα για παραλείψεις». Όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Βελόπουλος «αν εντοπιστούν προβλήματα, το Δημόσιο και το Ωνάσειο πρέπει να τα αποκαταστήσουν από τα δικά τους ταμεία και μετά να κυνηγήσουν το Ίδρυμα για να πάρουν πίσω τα χρήματα. Δηλαδή πρώτα πληρώνει ο φορολογούμενος και μετά ίσως τα πάρουμε πίσω. Ναι, το έργο είναι πολύτιμο και η δωρεά σημαντική, όμως η τροποποίηση αυτή, αντί να θωρακίζει το Δημόσιο δίνει υπερβολικά πλεονεκτήματα στον φορέα υλοποίησης και εκθέτει τους πολίτες σε κινδύνους καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και οικονομικών επιβαρύνσεων. Εμείς καταψηφίζουμε το παρόν ν/σ γιατί οι υπουργοί λαμβάνουν εν τέλει όλες τις αποφάσεις, άρα μπορούν ελεύθερα να παρεμβαίνουν όπως αυτοί επιθυμούν».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «έρχεται Αρμαγεδδώνας στην οικονομία και τις εργασιακές σχέσεις» στη χώρα μας, επισημαίνοντας σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Περάσατε νύχτα το εργασιακό ν/σ, που μας πηγαίνει στην εποχή της Ρώμης, του Μεσαίωνα και των δούλων. Νομοθετούν άεργοι εκατομμυριούχοι και μας λέτε ότι θα συμφωνήσει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο να εργαστεί 13 ώρες. Αυτά είναι απαράδεκτα να τα λέτε και αν θέλετε να κάνετε δούλους, να μην ξεκινήσετε από τους Έλληνες φορολογούμενους, αλλά από τα παιδιά σας».

Όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Βελόπουλος «η οικονομία πάει καλά για τους κρατικοδίαιτους πλουτοκράτες φίλους του, τον εαυτό του και την παρέα του, (εν. τον πρωθυπουργό) όχι για τον φτωχό Έλληνα πολίτη που πεινάει», ενώ αναρωτήθηκε πώς γίνεται η κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι η οικονομία πάει καλά όταν «τέσσερα εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και από αυτούς το 90% χρωστάει πάνω από 10.000 ευρώ». «Η ακρίβεια σκοτώνει τους φτωχούς Έλληνες», είπε και πρόσθεσε ότι «τα σούπερ μάρκετ ληστεύουν τον ελληνικό λαό».

Αναφερόμενος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην κατάθεση του πρώην προέδρου του οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επανέλαβε ότι «ο κ. Βάρρας είναι άνθρωπος του Μαξίμου, είναι στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και θέλει να μας πείσει ότι ενώ γνώριζε ότι υπάρχει σκάνδαλο, δεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό».

Αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι «εμείς σας είχαμε προτείνει να προχωρήσετε σε εμβολιασμό των ζώων, αλλά η κυβέρνηση έλεγε ψέματα ότι δεν προβλέπεται εμβολιασμός. Και εδώ έχω το δημοσίευμα της “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ” που λέει ότι η Κομισιόν μας δίνει 400.000 εμβόλια αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει. Αυτό λέγετε συγκάλυψη και προστασία των γαλάζιων ακρίδων».

Αναφορά έκανε και στην υπόθεση των Τεμπών, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση. «Εμείς κάναμε έναν τίμιο αγώνα για την Δικαιοσύνη… Εσείς κάνατε τα πάντα για το κουκούλωμα. Η διάσπαση – επιμερισμός του εγκλήματος των Τεμπών σε 4 + 1 συναφείς δικογραφίες και σε ισάριθμες δίκες, αποτελεί ποινικό-δικονομικό εφεύρημα, προκειμένου να μην υπάρξει ενιαία κρίση για όλα τα τελεσθέντα αδικήματα».

Επανέλαβε το αίτημα για διενέργεια εκλογών, υποστηρίζοντας ότι «η αλήθεια είναι ότι το σύστημα τρέμει, από την άνοδο της Ελληνικής Λύσης. Τρέμει γιατί δεν μας ελέγχουν» ενώ χαρακτήρισε «ως εφεδρείες τον Σαμαρά και τον Τσίπρα», λέγοντας ότι «με την βεβαιότητα ότι και οι δύο θα μπουν στην Βουλή, αυτόματα γίνονται εν δυνάμει εταίροι του Μητσοτάκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ