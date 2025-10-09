Μπέττυ Μαγγίρα: Ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος

Καλεσμένη στο Πρωινό του ΑΝΤ1 ήταν η Μπέττυ Μαγγίρα και μίλησε για το κόψιμο της εκπομπής της “I Love ΣουΚου”, τη συνεργασία με την ΕΡΤ που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά και για τη φάση που διανύει στην προσωπική της ζωή.

«Ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Δεν αισθάνθηκα κάτι που επέστρεψα στο πλατό. Αν είχα πικρία, δεν θα επέστρεφα στον όμιλο του ΑΝΤ1. Είμαι στον Ρυθμό 9.49. Δεν έχω κάποιο θέμα με το κανάλι. Κάποιοι άνθρωποι πήραν μια απόφαση. Αυτό θα το κρίνει ιστορία, το αν ήταν λάθος η απόφασή τους».

«Αυτή όμως είναι η δουλειά μας. Από τότε έμαθα καλύτερα να χειρίζομαι καλύτερα τον εαυτό μου. Θα μπορούσα να μην είχα δεχτεί τον όρο 1+1, αλλά θέλω κι εγώ να φύγω αν δεν νιώσω καλά», ανέφερε.