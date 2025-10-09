Τζένιφερ Άνιστον: Δεν βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα – Προσπαθούσα 20 χρόνια να αποκτήσω παιδί

Η Τζένιφερ Άνιστον σε συνέντευξή της στο τεύχος Νοεμβρίου του βρετανικού Harper’s Bazaar μίλησε ανοιχτά για την 20ετη μάχη που έδωσε με την υπογονιμότητα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες που την συνόδευαν όλα αυτά τα χρόνια πως δήθεν δεν ήθελε να γίνει μητέρα επειδή ήταν «εγωίστρια και εργασιομανής».

«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα. Δεν είναι υπόθεση κανενός» είπε.

«Όμως φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να την ακούς πια, αυτή τη φήμη ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι άνθρωπος κι εγώ, όπως όλοι μας» συμπλήρωσε.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια πρόσθεσε ότι καθώς μεγαλώνει, την απασχολεί ολοένα και λιγότερο να «διορθώνει μια ψευδή αφήγηση» επειδή με τον καιρό θα αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Ο κύκλος των ειδήσεων είναι πια τόσο γρήγορος, που όλα ξεχνιούνται. Φυσικά υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι την ανάγκη για δικαιοσύνη, όταν γράφεται κάτι αναληθές και νιώθω ότι πρέπει να το διορθώσω. Μετά όμως σκέφτομαι αν πρέπει όντως. Η οικογένειά μου ξέρει την αλήθεια, οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια» επισήμανε.

Η Άνιστον, που ήταν παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005 και με τον Τζάστιν Θερού από το 2015 έως το 2018 είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η «διαδρομή της για την απόκτηση ενός παιδιού» ήταν δύσκολη για εκείνη.

Στη συνέχεια η πρωταγωνίστρια του «Horrible Bosses» μοιράστηκε τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Για τρεις μήνες θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τα γυρίσματα της νέας σειράς του Apple TV+, «I’m Glad My Mom Died» η οποία είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο μπεστ σέλερ της Τζενέτ Μακέρντι.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρότζεκτ της Κρίστιν Χαν, της επί χρόνια φίλης και συνεργάτιδάς της στην παραγωγή, βασισμένο ελαφρώς στην περίοδο που έμειναν στην περιοχή Laurel Canyon του Λος ‘Αντζελες.

Τέλος, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι το μεγάλο της όνειρο είναι να εμφανιστεί στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ.

«Δεν έχω κάνει θέατρο ακόμα γιατί με τρομάζει, αλλά είναι το μόνο πράγμα που δεν έχω δοκιμάσει εκτός από το να κάνω ένα άλμπουμ, το οποίο αμφιβάλλω ότι θα κάνω» παραδέχτηκε. «Αλλά μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη και μου άρεσε να πηγαίνω στο θέατρο, οπότε νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο» κατέληξε.

