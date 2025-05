Τζένιφερ Άνιστον: Ο stalker που την παρενοχλούσε επί δύο χρόνια εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα στο δικαστήριο

Ο άνδρας που φέρεται να καταδίωκε εμμονικά (stalking) την Τζένιφερ Άνιστον τα τελευταία δύο χρόνια, εμφανίστηκε την Πέμπτη στο δικαστήριο του Λος Άντζελες χωρίς μπλούζα και τυλιγμένος με μια κουβέρτα, ενώπιον του δικαστή που διέταξε την ψυχιατρική του αξιολόγηση για να διαπιστωθεί αν είναι ικανός να δικαστεί για κακουργηματική παρενόχληση και βανδαλισμό.

Ο 48χρονος Jimmy Wayne Carwyle, από το Μισισίπι, παρουσιάστηκε πίσω από γυαλί στην αίθουσα κράτησης του δικαστηρίου. Δεν μίλησε καθόλου κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ενώ η συνήγορός του, Τόραλ Μάλικ, δήλωσε εκ μέρους του πως είναι αθώος.

Οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν τον Carwyle ότι για δύο ολόκληρα χρόνια παρενοχλούσε την Άνιστον μέσω δεκάδων τηλεφωνικών μηνυμάτων, e-mail και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν τελικά οδηγήσει το αυτοκίνητό του -ένα Chrysler PT Cruiser – και εμβολίσει την μπροστινή πύλη της πολυτελούς κατοικίας της στο Μπελ Έαρ, τη Δευτέρα.

Όπως ανέφερε ο δικαστής Keith L. Schwartz, όταν ο εισαγγελέας ζήτησε περιοριστικά μέτρα, είχε αμφιβολίες για το αν ο Καρβάιλ μπορούσε καν να κατανοήσει τη δικαστική διαδικασία.

«Δεν πιστεύω ότι η απομάκρυνσή του από την κυρία Άνιστον θα αποτελέσει πρόβλημα αυτή τη στιγμή», δήλωσε η δικηγόρος υπεράσπισης Τόραλ Μάλικ.

Ωστόσο, κατόπιν επιμονής των εισαγγελέων, ο δικαστής Schwartz προχώρησε στην έκδοση της εντολής και απευθυνόμενος στον Καρβάιλ τόνισε: «Δεν πρέπει να έχετε καμία επαφή με την Τζένιφερ Άνιστον υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Άνιστον βρισκόταν εντός της οικίας της όταν ο Καρβάιλ εισέβαλε με το όχημά του, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Ένας φύλακας ασφαλείας κατάφερε να τον σταματήσει στον διάδρομο πριν φτάσει η αστυνομία και τον συλλάβει. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

