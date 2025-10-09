Βύρωνας: Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

Εμπρηστική επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) σε μία αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που βρίσκεται στη λεωφόρο Καρέα στον Βύρωνα.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 5 το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα της αντιπροσωπείας, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε δύο εξ’ αυτών.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σπίρτα και πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό.

Τις έρευνες για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.