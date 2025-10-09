Αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας; – Είναι γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός

Το γλυκό κοριτσάκι της φωτογραφίας είναι γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός, την οποία έχουμε παρακολουθήσει σε πολλές σειρές στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατη την «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη», τη σεζόν 2022-2023 στο MEGA.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να την αναγνωρίσετε;

Στο στιγμιότυπο απεικονίζεται η Σύλβια Δεληκούρα, στην παιδική της ηλικία!

Ποια είναι η Σύλβια Δεληκούρα

Η Σύλβια-Πανδώρα Δεληκούρα γεννήθηκε στην Άρτα. Μιλώντας για τους γονείς της σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί πως: «Η μαμά μου με τον μπαμπά μου ήταν χωρισμένοι. Αλλά ο μπαμπάς ήταν στο διπλανό διαμέρισμα, δηλαδή ήταν πολύ κοντά. Σοβαροί άνθρωποι, πήραν την απόφαση να μην είναι μαζί γιατί μπορεί να μην ταίριαζαν ή είχαν τους λόγους τους, δεν έχω ρωτήσει ποτέ, και ήταν πολύ καλοί γονείς και είχαν καλή συνεννόηση μεταξύ τους!».

Τελειώνοντας το σχολείο ακολούθησε το όνειρό της και σπούδασε υποκριτική στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή «Ίασμος» του Βασίλη Διαμαντόπουλου.

Έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο τη σεζόν 1998-1999 στην σειρά του MEGA «Θύματα Ειρήνης», στην οποία υποδύθηκε την «Άννα». Έγινε ευρέως γνωστή στο σίριαλ «Θα βρεις το δάσκαλό σου», το οποίο προβλήθηκε τις σεζόν 2005-2007 στον ANT1. Εκεί, η ηθοποιός είχε τον ρόλο της «Άσπας Καλογήρου».

«Με το “Θα βρεις τον δάσκαλό σου” έγινα γνωστή και με αγάπησαν πολύ τα κορίτσια. Είχα πάει στο σούπερ μάρκετ και ζήτησα από την κυρία ένα τέταρτο μπέικον και με κοιτούσε σαν να είμαι η “Άσπα” του ρόλου.

Στα γυρίσματα οι καμεραμέν έκοβαν το γύρισμα, γιατί κουνιόταν η κάμερα από τα γέλια τους. Υπήρχε ένας θαυμαστής που μού έστελνε λουλούδια, ραβασάκια και ακολουθούσε το αυτοκίνητό μου», είχε δηλώσει η Σύλβια Δεληκούρα σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα.

Στη διάρκεια της πορείας της στην υποκριτική έχει παίξει σε πολλές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, μεταξύ αυτών: «Να με προσέχεις», «Αέρινες Σιωπές», «Φιλοδοξίες», «1 μήνας και κάτι», «Λόλα», «Μάνα Χ Ουρανού», «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» και «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην μικρή οθόνη την έχουμε παρακολουθήσει και στο show μεταμφιέσεων του ANT1 «Your Face Sounds Familiar», το 2013.

Πολλές είναι και οι παραστάσεις στις οποίες ο κόσμος έχει απολαύσει την ηθοποιό. Δείγμα της δουλειάς της στο θέατρο, είναι τα έργα: «Το Δικό μας Σινεμά», «Το Παιχνίδι του Δολοφόνου», «Γάμοι, κηδείες και δεν έχω τίποτα να φορέσω», «Αυτό που θέλουν οι γυναίκες» και «Ζωή ποδήλατο».

Ο σύντροφος και ο γιος της

Η Σύλβια Δεληκούρα είναι πάνω από δέκα χρόνια με τον σύντροφό της, Δημήτρη Λιόση, με τον οποίο είχε γνωριστεί σε ένα μπαρ. Καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες», η ηθοποιός είχε πει: «Γνωριστήκαμε σε ένα μπαρ στην Γλυφάδα, όπου όλοι ήταν σε έναν χαμό και χορεύανε γιατί ήταν καλοκαίρι. Εγώ δεν ήμουν σε αυτή τη φάση, όπως κι εκείνος γιατί ήταν πιο χαλαρός. Η ερώτηση που του έκανα ήταν τι ζώδιο είναι και μου είπε ότι είναι Ταύρος και έφυγε.

Χαθήκαμε το καλοκαίρι και ξεκινήσαμε μετά να κάνουμε παρέα τον Σεπτέμβριο. Ήμουν με μια παρέα και έρχεται ο Δημήτρης μου φέρνει το κράνος και το μπουφάν και μου λέει “πάμε να φύγουμε ταξίδι”».

Η καλλιτέχνις και ο σύντροφός της δεν έχουν παντρευτεί, με την Σύλβια Δεληκούρα να αναφέρει σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα: «Έγινε η πρόταση γάμου και είπα όχι γιατί δεν είχα φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό.

Όταν άρχισα να θέλω εγώ να το κάνουμε με τους φίλους μας, μου λέει “δεν υπάρχει περίπτωση, δεν σε παντρεύομαι”. Δεν το αποκλείουμε να παντρευτούμε κάποια στιγμή. Μπορεί να παντρευτούμε στα εξήντα μας».

Το αγαπημένο ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ορφέα, ο οποίος γεννήθηκε το Νοέμβριο του 2014. Στη συνέντευξή της στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, είχε εξηγήσει ότι: «Ήμουν ένας άνθρωπος που δεν είχε σκεφτεί ότι θα κάνει οικογένεια.

Ήρθε ξαφνικά στη ζωή μου ο Δημήτρης, ο σύντροφος μου, και ένιωσα αυτή την ασφάλεια. Κακά τα ψέματα, η γυναίκα για κάνει παιδί πρέπει να νιώσει ασφάλεια. Δεν μιλάω για οικονομική ασφάλεια, αλλά για συναισθηματική, που ξέρεις ότι αν προκύψει κάτι στο μεγάλωμα, θα είναι εκεί. Το ένιωσα αυτό με τον Δημήτρη και ήρθε ο Ορφέας μας.

Το παιδί είναι η μεγαλύτερη κρίση σε μία σχέση, αλλάζει ο τρόπος ζωής σου… Ο γιος μας ήρθε στη ζωή μας στους 6 μήνες σχέσης. Την ανεμελιά της σχέσης τη χάσαμε, αλλά το δώρο που μας δόθηκε ήταν πολύ μεγαλύτερο».