Για κακούργημα κατηγορείται ο Γεωργιανός που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του – Οδηγείται στον ανακριτή

Στο ανακριτή οδηγείται μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ο Γεωργιανός που τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα πιρούνι, την επίσης Γεωργιανή σύζυγό του.

Η γυναίκα τα ξημερώματα της Τρίτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» φέροντας τραύματα στο πρόσωπο, τα άνω άκρα και την κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως έγραψε το enikos.gr, η 39χρονη, που διανύει το δεύτερο μήνα εγκυμοσύνης, κατήγγειλε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από επίθεση του 42χρονου συζύγου της.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ. και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 43χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού- Φιλοθέης.

