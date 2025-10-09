Αλέκα Παπαρήγα: Νοσηλεύτηκε στο «Αγία Όλγα» – Το «ευχαριστώ» σε γιατρούς και νοσηλευτές

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Αλέκα Παπαρήγα

Στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» νοσηλεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες η πρώην Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα.

Μετά το εξιτήριο που έλαβε, η 79χρονη Αλέκα Παπαρήγα έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στο προσωπικό του νοσοκομείου στο οποίο αναφέρει τα εξής:

«Ευχαριστώ θερμά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του συνόλου της καρδιολογικής κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, της ΜΕΘ και γενικά όλου του νοσοκομείου “Αγία Όλγα”, για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν, εκτιμώντας ιδιαίτερα το έργο που επιτελούν μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες ελλείψεων και προβλημάτων που αφορούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία» τόνισε στο μήνυμά της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η άγνωστη μέτρηση που μπορεί να δείξει αν θα ζήσουμε πολλά χρόνια – Τι αναφέρει ειδικός

Καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης επηρεάζουν σοβαρά την ψυχική υγεία του 30% του πληθυσμού

Eurogroup και ECOFIN: Στο Λουξεμβούργο ο Πιερρακάκης – Τα θέματα που θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις

Τεκμήρια διαβίωσης: Ποιοι θα έχουν «κούρεμα» έως και 73% – Αναλυτικά παραδείγματα

Σταγονίδια υψηλής ταχύτητας: Η τεχνική κοπής και η οξύτητα της λεπίδας επηρεάζουν το «σπρέι» του κρεμμυδιού, δείχνει μελέτη

Google: Θα σαρώνει τα βίντεο στο τηλέφωνό σας – Δείτε πώς να το σταματήσετε
περισσότερα
12:17 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τι ζητούν τα «γαλάζια» στελέχη από τον Μάξιμο Χαρακόπουλο

Πολλά τηλεφωνήματα από βουλευτές της ΝΔ έχει δεχθεί ο Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την ανάληψη κα...
11:56 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα

Με ανάρτησή του στα social media ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,  αναφέρεται στη συμφωνία...
11:49 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Η σκληρή πρόβλεψη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – «Μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει μόνο ένα…»

Σε μεγάλο αναβρασμό εξακολουθούν να βρίσκονται και τα δύο κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τόσο το ...
11:24 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

«Αλέξη πού πας…»: Το τραγούδι μετά την παραίτηση του Τσίπρα που έγινε viral – Δείτε βίντεο

Ένα τραγούδι που γεννήθηκε από την πρόσφατη πολιτική επικαιρότητα και την παραίτηση του Αλέξη ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης