Μητσοτάκης: Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριακός Μητσοτάκης

Με ανάρτησή του στα social media ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,  αναφέρεται στη συμφωνία για τη Γάζα.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα – ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της» αναφέρει.

12:17 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τι ζητούν τα «γαλάζια» στελέχη από τον Μάξιμο Χαρακόπουλο

Πολλά τηλεφωνήματα από βουλευτές της ΝΔ έχει δεχθεί ο Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την ανάληψη κα...
12:06 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Αλέκα Παπαρήγα: Νοσηλεύτηκε στο «Αγία Όλγα» – Το «ευχαριστώ» σε γιατρούς και νοσηλευτές

Στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» νοσηλεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες η πρώην Γενική Γραμματέας της Κ...
11:49 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Η σκληρή πρόβλεψη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – «Μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει μόνο ένα…»

Σε μεγάλο αναβρασμό εξακολουθούν να βρίσκονται και τα δύο κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τόσο το ...
11:24 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

«Αλέξη πού πας…»: Το τραγούδι μετά την παραίτηση του Τσίπρα που έγινε viral – Δείτε βίντεο

Ένα τραγούδι που γεννήθηκε από την πρόσφατη πολιτική επικαιρότητα και την παραίτηση του Αλέξη ...
