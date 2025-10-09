Η σκληρή πρόβλεψη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – «Μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει μόνο ένα…»

Σε μεγάλο αναβρασμό εξακολουθούν να βρίσκονται και τα δύο κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τόσο το επίσημο με πρόεδρο τον Σωκράτη Φάμελλο όσο και οι υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένουν την επόμενη κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, μετά την παραίτηση-βόμβα από το βουλευτικό αξίωμα.

Οπως γίνεται αντιληπτό, στο εσωτερικό του κόμματος δεν υπάρχει άλλη συζήτηση εκτός από αυτήν. Δηλαδή ποιοι θα παραμείνουν στο κόμμα, και ποιοι θα ακολουθήσουν τον κ. Τσίπρα, όταν και εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το “Θεωρείο” της Καθημερινής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που βρέθηκε σε εκδήλωση το βράδυ της Τετάρτης, ρωτήθηκε «τι θα γίνει με τα δύο κόμματα» και η απάντηση που έδωσε ήταν άμεση και αποκαλυπτική: «Δεν υπάρχουν δύο κόμματα. Μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει μόνον ένα», είπε χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

 

 

 

