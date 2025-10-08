Συνελήφθη ο 43χρονος σύζυγος της εγκύου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από πιρούνι  

Συνελήφθη σήμερα στο Νέο Ψυχικό από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της περιοχής, ένας 43χρονος Γεωργιανός για την κακοποίηση και τον τραυματισμό της 39χρονης ομοεθνούς του συζύγου, η οποία μάλιστα είναι έγκυος στον δεύτερο μήνα κύησης.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα τα ξημερώματα της Τρίτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» φέροντας τραύματα στο πρόσωπο, τα άνω άκρα και την κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως έγραψε το enikos.gr, η 39χρονη, που διανύει το δεύτερο μήνα εγκυμοσύνης, κατήγγειλε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από επίθεση του 43χρονου συζύγου της.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ. και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 43χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού- Φιλοθέης.