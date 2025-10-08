Αττικόν: Έγκυος εισήχθη στο νοσοκομείο με… τρύπες από πιρούνι στο πρόσωπο – Μάχη για να σωθεί η όρασή της, αναζητείται ο σύζυγός της 

Μαρία Πασαλίδου

Ένα πρωτοφανές και ταυτόχρονα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κλήθηκε να αντιμετωπίσει, αργά το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου το προσωπικό του νοσοκομείου «Αττικόν», όπου μετέβη μια έγκυος γυναίκα, τραυματισμένη, με τρύπες από… πιρούνι, σε όλο της το πρόσωπο.

της Μαρίας Πασαλίδου 

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στο enikos.gr o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Μιχάλης Γιαννάκος, «η γυναίκα, έγκυος 2-3 μηνών μετέβη στο νοσοκομείο αργά το βράδυ της Δευτέρας, μεσάνυχτα, κατά την εφημερία, φέροντας σε όλο της το πρόσωπο τραύματα από πιρούνι».

Ο ίδιος, σημείωσε ότι δεν γνωρίζει πώς η 38χρονη γυναίκα έφτασε μέχρι το νοσοκομείο, ωστόσο επεσήμανε ότι επρόκειτο για «ένα φρικτό θέαμα, καθώς είχε τρύπες σε όλο της το πρόσωπο. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε σοκ».

Η ίδια, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, φέρεται να είπε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από τον σύζυγό της, ο οποίος αυτή τη στιγμή αναζητείται.

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της ίδιας και του εμβρύου που κυοφορεί, ο πρόεδρος γνωστοποίησε ότι η γυναίκα εισήχθη στην Μαιευτική, υπεβλήθη σε χειρουργείο και δίνεται μάχη ώστε να σωθεί η όρασή της. «Το έμβρυο ευτυχώς είναι καλά» συμπλήρωσε ο κ. Γιαννάκος, τονίζοντας ότι «είναι σοκαριστικό να βλέπεις μια γυναίκα χιλοτρυπημένη στο πρόσωπο».

19:26 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

19:17 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

18:23 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

17:37 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

