Ιταλία: Συγκλονίζει η αυτοκτονία 71χρονου κατά τη διάρκεια έξωσης στο Μιλάνο – «Συγγνώμη αλλά δεν αντέχω άλλο» έγραψε σε σημείωμά του
Πηγή: ansa

Σοκ έχει προκαλέσει στο Μιλάνο η υπόθεση ενός 71χρονου, που αυτοκτόνησε σήμερα κατά τη διάρκεια έξωσης από το διαμέρισμα στο οποίο διέμενε.

Ο ηλικιωμένος έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του, μόλις χτύπησε το κουδούνι ο δικαστικός κλητήρας. Λίγο νωρίτερα είχε αφήσει ένα σύντομο μήνυμα πάνω σε ένα τραπέζι, όπου έγραφε: «Συγγνώμη αλλά δεν αντέχω άλλο».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, λόγω της οικονομικής του κατάστασης ο 71χρονος δεν κατάφερνε πλέον να καλύψει τα έξοδα του ενοικίου.

Εθελοντές που βοηθούν πολίτες, που έχουν χαμηλό εισόδημα και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έξωσης, τονίζουν ότι το στεγαστικό ζήτημα προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλη την Ιταλία. Καταγγέλλουν, επίσης, ότι έχει χαθεί πλέον η αλληλεγγύη και η κοινωνική ευαισθησία του παρελθόντος.

Σημειώνεται ότι στο Μιλάνο και στην ευρύτερη περιοχή του καταγράφονται τα υψηλότερα ενοίκια όλης της Ιταλίας και είναι σχεδόν αδύνατον, ιδίως για τους ηλικιωμένους, να ανταποκριθούν στο κόστος των μισθωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

