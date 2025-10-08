Πάνος Ρούτσι: «Από το εξωτερικό οι τεχνικοί μας σύμβουλοι, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα» – Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πάνος Ρούτσι

Έπειτα από 23 εξαντλητικές ημέρες απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (7/10) ότι βάζει τέλος στην απεργία πείνας έπειτα από την εντολή της εισαγγελίας να γίνει η εκταφή της σορού του γιου του Ντένις, που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, και να διενεργηθούν και τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις.

Όπως έγινε γνωστό, η εκταφή της σορού του 22χρονου Ντένις αναβλήθηκε από την αστυνομία με βάση την νέα παραγγελία, ώστε να παρίσταται και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας. Θα σταλεί νέα παραγγελία από την αστυνομία, όπου θα ζητείται να πει η οικογένεια ποιες ακριβώς εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία. Σύμφωνα με την προκαταρκτική που διενεργείται από την αστυνομία στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας. Το πότε, θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες.

«Στην Ελλάδα δεν εμπιστευόμαστε τίποτα με αυτά που έχουμε δει και ζήσει»

«Αναβλήθηκε γιατί έχουμε ορίσει δικούς μας ειδικούς συμβούλους. Περιμένουμε να συνεννοηθούμε πότε θα έρθουν και θα οριστεί νέα ημερομηνία. Οι δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι θα έρθουν από το εξωτερικό, γιατί πια στην Ελλάδα δεν εμπιστευόμαστε τίποτα με αυτά που έχουμε δει και ζήσει. Ήταν επιλογή μας και θέλαμε να είναι από το εξωτερικό. Από την πρώτη στιγμή που θα γίνει όλη η διαδικασία, θέλουμε να είναι ο δικός μας πραγματογνώμονας. Θα γίνει κανονικά όπως πρέπει κι όπως ορίζει ο νόμος. Όλα τα δείγματα θα σταλούν στο εξωτερικό» ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στο Mega.

«Δεν γνωρίζω ακόμα πότε θα γίνει η εκταφή. Θα το γνωρίζουμε σε δύο ημέρες» πρόσθεσε.

«Κερδίσαμε μια μάχη αλλά έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας»

«Χθες ήταν όντως μια μεγάλη νίκη, κερδίσαμε μια μάχη αλλά έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας. Θα πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί να σκεφτεί η κυβέρνηση να μας κάνει, όπως έχουμε δει αυτά τα 2,5 χρόνια. Πάμε σιγά – σιγά, βήμα – βήμα, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Έχουμε την στήριξη του κόσμου. 23 μέρες βιώνω αυτή την κατάσταση μπροστά στην πόρτα τους είναι κάτι που δεν είχα φανταστεί ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει ούτε συνείδηση ούτε ανθρωπιά να το πω; για να βρω πώς το παιδί μου πέθανε, το αυτονόητο δηλαδή, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου. Με χίλια ζόρια μου έδωσαν την άδεια» συμπλήρωσε ο Πάνος Ρούτσι.

