Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία: Πρόσωπο με πρόσωπο η Ζιζέλ Πελικό με έναν από τους βιαστές της – «Ποτέ δεν συναίνεσα»
Φωτογραφία: Sarah Meyssonnier / Reuters

Πρόσωπο με πρόσωπο με τον μοναδικό καταδικασθέντα για τον ομαδικό της βιασμό που έχει ασκήσει έφεση βρέθηκε την Τετάρτη (8/10) η Ζιζέλ Πελικό. Η 72χρονη γυναίκα που έγινε το σύμβολο του αγώνα κατά της κακοποίησης των γυναικών είχε ευθεία αντιπαράθεση με τον 44χρονο Χουσαμετίν Ντογάν, ο οποίος σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της ηλικιωμένης γυναίκας ενώ αυτή ήταν αναίσθητη.

Γαλλία: Ξανά στο προσκήνιο η φρικτή υπόθεση βιασμού της Ζιζέλ Πελικό – Στο Εφετείο η δίκη ενός εκ των κατηγορουμένων

«Σε ποια φάση σου έδωσα την συγκατάθεσή μου», ρώτησε η Πελικό απευθυνόμενη στον 44χρονο που στην έφεση που έχει καταθέσει ισχυρίζεται μέσω του συνηγόρου του ότι αφού η γυναίκα ήταν αναίσθητη κατά την ερωτική πράξη δεν υφίσταται βιασμός.

«Να αναλάβεις τις ευθύνες των πράξεών σου», τόνισε η Πελικό.

Ο Ντογάν είναι μεταξύ των 51 ανδρών, μαζί με τον τότε σύζυγο του θύματος, που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για τον βιασμό της ενώ αυτή ήταν ναρκωμένη λόγω των υπνωτικών χαπιών που της χορηγούσε κρυφά ο Ντομινίκ Πελικό. Κανείς από τους καταδικασθέντες, πλην του Ντογάν, δεν έχουν εφεσιβάλει την απόφαση.

Σύμφωνα με την Daily Mail, oι ερευνητές βρήκαν συνολικά 107 φωτογραφίες και 14 βίντεο από τη νύχτα που ο Ντογάν επισκέφθηκε το σπίτι του ζευγαριού το 2019 σε έναν σκληρό δίσκο που ανήκε στην Ντομινίκ Πελικότ.

Μέρος αυτού του βίντεο, το οποίο δείχνει τον Ντογάν να διεισδύει στην αναίσθητη Ζιζέλ Πελικότ και επίσης να προσπαθεί να την αναγκάσει να του κάνει στοματικό σεξ, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη (8/10) λίγο πριν καταθέσει.

Ο Ντογάν, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκισης για βιασμό, αναμενόταν επίσης να δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων το πρωί της Τετάρτης.

 

Ιός του Δυτικού Νείλου: Δύο νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

ΕΟΦ: προσοχή σε φυτικό σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα καταβληθούν

Νομοσχέδιο ΔΕΘ: Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου – Αναλυτικά όλες οι φορολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους σε 15 δευτερόλεπτα;

iPhone: Θέλει να παρακολουθεί κάθε μέρος που επισκέπτεστε – Δείτε πώς να το αποτρέψετε
17:48 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

