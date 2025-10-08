Μεσσηνία: Συνεχίζονται οι έρευνες για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – «Να αποκαλυφθεί η αλήθεια» ζητά η οικογένεια του 68χρονου επιχειρηματία

Μεσσηνία: Συνεχίζονται οι έρευνες για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – «Να αποκαλυφθεί η αλήθεια» ζητά η οικογένεια του 68χρονου επιχειρηματία

Με ιδιαίτερη προσοχή κινούνται οι αστυνομικές Αρχές για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας, που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παράλληλα, η οικογένεια του ενός εκ των θυμάτων «έσπασε» την σιωπή της, μέσω του δικηγόρου της.

Οι έρευνες εστιάζουν τόσο στο οικογενειακό όσο και στο επαγγελματικό περιβάλλον των δύο θυμάτων, με τις Αρχές να λαμβάνουν καταθέσεις για τυχόν προσωπικές, οικονομικές ή κληρονομικές διαφορές που ενδέχεται να σχετίζονται με το κίνητρο του δράστη ή των δραστών.

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του επιχειρηματία

Τρία εικοσιτετράωρα μετά τη δολοφονία, η οικογένεια του ενός εκ των θυμάτων «έσπασε» τη σιωπή της, μέσω του δικηγόρου Αντώνη Κατσά, ο οποίος ανέλαβε να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους της αδελφής του 68χρονου επιχειρηματία.

Μιλώντας το πρωί τόσο στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας όσο και στο ΕΡΤnews, ο κ. Κατσάς τόνισε πως η οικογένεια ζει το δράμα της και είναι συντετριμμένη από την απώλεια, επισημαίνοντας ότι «δεν έχει την ψυχραιμία να σκεφτεί τίποτα πέρα από τη δικαίωση και την αποκάλυψη της αλήθειας».

Όπως δήλωσε, ο ανιψιός του θύματος -και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος- έχει ζητήσει «να μην τον ενοχλήσει κανείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», τονίζοντας πως δεν πρόκειται να προβεί σε δηλώσεις, ούτε έχει εξουσιοδοτήσει τον δικηγόρο του να αποκαλύψει τι έχει καταθέσει στις Αρχές. «Το μόνο που επιθυμεί είναι να τον αφήσουν να θρηνήσει τον θείο του με ηρεμία», σημείωσε ο κ. Κατσάς.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο μάρτυρας συνεργάζεται πλήρως και με απόλυτη διάθεση με τις αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Έμφαση στη φερεγγυότητα των ερευνών

Ο κ. Κατσάς εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, το οποίο χειρίζεται την υπόθεση, εκτιμώντας πως σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις, καθώς «φαίνεται να υπάρχουν ήδη στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόοδο».

Ωστόσο, κάλεσε σε φειδώ και προσοχή όλους όσους τοποθετούνται δημόσια, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή και «μια φημολογία ή μια λανθασμένη διατύπωση μπορεί να έχει τεράστιες κοινωνικές, ψυχολογικές και επαγγελματικές συνέπειες».

«Ας αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα πράξει κάθε δυνατή νομική ενέργεια «ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να έρθουν στο φως όλα τα πραγματικά γεγονότα και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται».

Σημαντικά ευρήματα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Στο μεταξύ, σημαντικά ευρήματα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, στα οποία έχουν σταλεί ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές που περισυνελέγησαν από τον χώρο του κάμπινγκ, αλλά και από το σπίτι όπου διέμεναν τα δύο θύματα. Την περισυλλογή ανέλαβαν έμπειρα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, ανέφεραν ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση, η οποία απαιτεί ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς.

Παρ’ όλα αυτά, εκφράζουν αισιοδοξία, ότι σύντομα θα εντοπιστεί ο άνθρωπος ή τα πρόσωπα πίσω από αυτή τη διπλή δολοφονία που έχει συνταράξει τη μικρή κοινωνία της Φοινικούντας.

 

