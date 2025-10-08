Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στην Άνδρο – Βίντεο αναγνώστη

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025 οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Άνδρου καθώς στη θαλάσσια περιοχή σχηματίστηκαν υδροστρόβιλοι.

Υδροστρόβιλος είναι μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που εμφανίζεται πάνω από ένα υδάτινο σώμα. Συνήθως εμφανίζεται ως ένα σύννεφο σε σχήμα χοάνης σε επαφή με το νερό και ένα σωρευτικό σύννεφο.

Το φαινόμενο ήταν ορατό σε μεγάλη απόσταση από την ακτή και, όπως φαίνεται σε βίντεο αναγνώστη του enikos.gr, δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ταυτόχρονα λίγα χιλιόμετρα έξω από την Άνδρο. Όπως ήταν λογικό το εντυπωσιακό φαινόμενο τράβηξε τα βλέμματα των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού της περιοχής, χωρίς να προκαλέσει ανησυχία.

Δείτε το βίντεο: