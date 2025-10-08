Βοιωτία: Συνελήφθη on air αγρότης που συμμετείχε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λιβαδειά – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βοιωτία: Συνελήφθη on air αγρότης που συμμετείχε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λιβαδειά – ΒΙΝΤΕΟ

Στη σύλληψη του αντιπροέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκά Βούλγαρη, προχώρησαν αστυνομικοί της διεύθυνσης Βοιωτίας, σε σχέση με τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη χθεσινή κινητοποίηση αγροτών της Βοιωτίας.

Η σύλληψη έγινε την ώρα που ο Λουκάς Βούλγαρης μιλούσε σε ραδιοφωνική εκπομπή και αντιμετωπίζει την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης και βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, σύμφωνα με το tvstar.gr.

Έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας συγκεντρώθηκαν συνάδελφοί του, προκειμένου να εκφράσουν την συμπαράστασή τους.

Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης του αγρότη ύστερα από συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό:

Ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς αφέθηκε τελικά ελεύθερος και σε δηλώσεις που έκανε τόνισε, μεταξύ άλλων, «δεν συμφωνώ με την δικογραφία».

«Δεν με πειράζει, αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό διάλεξα. Αυτοί που είναι στους αγροτικούς συλλόγους, συνδικαλιστικά όργανα, πρέπει να είναι μπροστά. Δεν κρυβόμαστε», πρόσθεσε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: προσοχή σε φυτικό σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου

Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πάρετε πρωτεΐνη για αύξηση μυϊκής μάζας; Τι λένε οι ειδικοί

Τσιάρας: Πρόθεσή μας να γίνουν οι πληρωμές των αγροτών το συντομότερο δυνατό – Θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία το lockdown

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα χορηγηθεί για την περίοδο 2025-2026

Έφτασε στο τέλος της η αποστολή του Juno της NASA; – Γιατί δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς

Οι Universal και Warner προωθούν συμφωνίες αδειοδότησης για την AI – Μια νέα εποχή για τα δικαιώματα στη μουσική ξεκινά
περισσότερα
16:06 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Δεν ήμουν μέλος, στήριζα τον σύζυγό μου» – Απολογήθηκε η Ελένη Ζαρούλια, αρνήθηκε τις κατηγορίες

«Δεν ήμουν μέλος της Χρυσής Αυγής. Στήριζα τον σύζυγο μου» δήλωσε η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλ...
15:53 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στην Άνδρο – Βίντεο αναγνώστη

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025 οι κάτοικοι και οι επ...
15:50 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Λαύριο: Καρέ καρέ η στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σε κεντρικό δρόμο – Από θαύμα σώθηκε μια γυναίκα που μετακινήθηκε την τελευταία στιγμή 

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την κατάρρευση μπαλκονιών κτιρίου σε κεν...
15:45 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Αναβάλλεται η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Θα οριστεί νέα ημερομηνία

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη, εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι, που έχασε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης