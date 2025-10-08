Βοιωτία: Συνελήφθη on air αγρότης που συμμετείχε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λιβαδειά – ΒΙΝΤΕΟ

Στη σύλληψη του αντιπροέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκά Βούλγαρη, προχώρησαν αστυνομικοί της διεύθυνσης Βοιωτίας, σε σχέση με τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη χθεσινή κινητοποίηση αγροτών της Βοιωτίας.

Η σύλληψη έγινε την ώρα που ο Λουκάς Βούλγαρης μιλούσε σε ραδιοφωνική εκπομπή και αντιμετωπίζει την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης και βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, σύμφωνα με το tvstar.gr.

Έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας συγκεντρώθηκαν συνάδελφοί του, προκειμένου να εκφράσουν την συμπαράστασή τους.

Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης του αγρότη ύστερα από συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό:

Ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς αφέθηκε τελικά ελεύθερος και σε δηλώσεις που έκανε τόνισε, μεταξύ άλλων, «δεν συμφωνώ με την δικογραφία».

«Δεν με πειράζει, αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό διάλεξα. Αυτοί που είναι στους αγροτικούς συλλόγους, συνδικαλιστικά όργανα, πρέπει να είναι μπροστά. Δεν κρυβόμαστε», πρόσθεσε.