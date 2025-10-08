Τουρκία: Μαζικές ανακρίσεις διασημοτήτων για πιθανή χρήση ναρκωτικών ουσιών – Η αστυνομία ζήτησε να κάνουν εξετάσεις αίματος

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Μαζικές ανακρίσεις διασημοτήτων για πιθανή χρήση ναρκωτικών ουσιών – Η αστυνομία ζήτησε να κάνουν εξετάσεις αίματος
Φωτογραφία: AP

Εκτεταμένη έρευνα για υπόθεση ναρκωτικών έχει προκαλέσει αίσθηση στην Τουρκία, καθώς δεκάδες γνωστοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί και influencers κλήθηκαν από τις αρχές της Κωνσταντινούπολης για καταθέσεις και αιματολογικές εξετάσεις.

Η υπόθεση, που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των τουρκικών μέσων, έρχεται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγορείται για αυξανόμενη καταστολή απέναντι σε καλλιτέχνες και επικριτικές φωνές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, η έρευνα ξεκίνησε εναντίον ατόμων που φέρονται να είναι ύποπτα για «χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών». Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu, μεταξύ όσων κλήθηκαν να δώσουν καταθέσεις περιλαμβάνονται γνωστοί τραγουδιστές, ηθοποιοί δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών και προσωπικότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συνολικά, σύμφωνα τη Haberler, 19 άτομα οδηγήθηκαν στην Επαρχιακή Διοίκηση της Χωροφυλακής προκειμένου να καταθέσουν και να δώσουν δείγματα αίματος. Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι Dilan Polat, Engin Polat, Hadise, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Hadise Acikgoz, Duygu Ozaslan, Derin Talu και Feyza Altun.

Ο δικηγόρος της Derici δήλωσε ότι «η καλλιτέχνιδα κλήθηκε μόνο για κατάθεση και για να δώσει δείγμα αίματος».

Σύμφωνα με το Anadolu, τα άτομα αυτά δεν τελούν υπό κράτηση και αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των αιματολογικών εξετάσεων.

Όπως αναφέρει η Turkiye Today, η έρευνα διεξάγεται βάσει του Άρθρου 191 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά τη χρήση ναρκωτικών και διεγερτικών ουσιών. Ο νόμος επιτρέπει στις αρχές, σε περιπτώσεις προσωπικής χρήσης, να επιβάλλουν μέτρα όπως θεραπεία, αποκατάσταση ή αναστολή υπό όρους, αντί για ποινή φυλάκισης, ανάλογα με τα πορίσματα της έρευνας.

Το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας θα εξαρτηθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις και τις επακόλουθες νομικές αξιολογήσεις.

Η υπόθεση αυτή, υπενθυμίζει το Associated Press, εξελίσσεται παράλληλα με ένα γενικότερο κύμα καταστολής καλλιτεχνών και αντιπολιτευόμενων φωνών υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ποπ σταρ Mabel Matiz αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών για φερόμενη «προσβολή της δημοσίας αιδούς» στους στίχους ενός τραγουδιού του, με τους εισαγγελείς να υποστηρίζουν ότι το κομμάτι «παραβιάζει τους νόμους περί δημόσιας ηθικής».

Παράλληλα, το γυναικείο συγκρότημα Manifest βρίσκεται αντιμέτωπο με νομικές διαδικασίες για «άσεμνες πράξεις» κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του.

 

 

