Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Νέο κάλεσμα για πρόωρες εκλογές από τη Λεπέν – «Αυτή η φάρσα κράτησε αρκετά»

Η πολιτική ένταση στη Γαλλία κορυφώνεται, με τη Μαρίν Λεπέν να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει πλέον «να συνεχιστεί αυτή η φάρσα».

Την ίδια ώρα, η παραιτηθείσα υπουργός Προϋπολογισμού και Δημόσιων Λογαριασμών, Αμελί ντε Μονσαλέν, κάνει λόγο για μια «κοινή βούληση» των πολιτικών δυνάμεων να υιοθετηθεί προϋπολογισμός έως το τέλος του έτους.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για έναν στόχο γενικού συμφέροντος που πρέπει να μπορεί να ενώσει όλους όσοι θέλουν να πετύχει η Γαλλία, όποιες κι αν είναι οι διαφορές τους».

Αντίστοιχες δηλώσεις έκανε νωρίτερα και ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Λογοκρίνω τα πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν, την Τετάρτη, στο περιθώριο επίσκεψής της στο Κουρνόν-ντ’Οβέρν.

«Φτάνει! Αυτή η φάρσα κράτησε αρκετά. Η εξουσία παρακάμπτει τους θεσμούς, περιφρονεί την Πέμπτη Δημοκρατία και θεωρεί τους Γάλλους ηλίθιους», πρόσθεσε.

Je censure tout. La plaisanterie a assez duré. Trop, c’est trop : le pouvoir contourne les institutions, méprise la Ve République et prend les Français pour des idiots. Il est temps de siffler la fin de la récréation. pic.twitter.com/vJZQBlSYdm — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 8, 2025



Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο αναστολής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, η Λεπέν δήλωσε ότι θα μπορούσε μόνο «να χαιρετίσει» μια τέτοια απόφαση «αν αυτή συμβεί».

Ωστόσο, όπως τόνισε, παραμένει «λίγο έκπληκτη» για τον τρόπο με τον οποίο τέθηκε το ζήτημα στη δημόσια συζήτηση, καταγγέλλοντας «τον πυρετό» που «φαίνεται να έχει κυριεύσει όλα τα μέλη της κυβέρνησης».

Χωρίς να υπάρξουν εντυπωσιακά αποτελέσματα ούτε και νέα στοιχεία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στο πρωθυπουργικό μέγαρο της Γαλλίας, η συνάντηση του υπό παραίτηση πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, με την ηγεσία του γαλλικού Σοσιαλιστικού κόμματος.

Ο Γραμματέας του κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε προς τους δημοσιογράφους, μετά την συνάντηση, ότι δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» για την άρση ορισμένων αποφάσεων που αφορούν την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που για τους σοσιαλιστές είναι μείζονος σημασίας ζήτημα.

Επανέλαβε ότι το Σοσιαλιστικό κόμμα επιθυμεί τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης της Αριστεράς που θα έχει και την ευθύνη για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Σε εντελώς άλλο μήκος κύματος ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και υπουργός Εσωτερικών υπό παραίτηση, Μπρουνό Ρεταγιό, δήλωσε πως για το κόμμα του δεν είναι νοητή οποιαδήποτε αλλαγή της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η στήριξη τόσο των ρεπουμπλικάνων όσο και των σοσιαλιστών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης στην Γαλλία.

Σε ό,τι αφορά τα κόμματα που δεν μετέχουν στις διαβουλεύσεις με τον Λεκορνί, τόσο η Μαρίν Λεπέν όσο και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν ξεκαθάρισαν θα καταθέσουν προτάσεις μομφής κατά οποιασδήποτε κυβέρνησης συγκροτηθεί.

Η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν κατέθεσε πρόταση έκπτωσης του Μακρόν από το προεδρικό αξίωμα, η οποία ωστόσο δεν κρίθηκε αποδεκτή από το προεδρείο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Τέλος ο Γάλλος πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό, ενώ σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο Μακρόν, κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ ανέφεραν ότι δεν αναμένεται να τοποθετηθεί σήμερα δημοσίως.

Με πληροφορίες από: Le Monde, Le Parisien, ΑΠΕ-ΜΠΕ