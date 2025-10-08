Λεκορνί: «Συμφωνία για τον προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου – Υπάρχει πολιτική βούληση»

Σε μια προσπάθεια να αποφύγει το ενδεχόμενο διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι υπάρχει «πραγματική βούληση» μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας να επιτευχθεί συμφωνία για τον προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους, μεταδίδει η Le Monde.

«Υπάρχει μια επιθυμία να υπάρξει προϋπολογισμός πριν από τις 31 Δεκεμβρίου», διαβεβαίωσε ο Λεκορνί την Τετάρτη από το Ματινιόν, σημειώνοντας ότι «αυτή η επιθυμία δημιουργεί μια δυναμική και μια σύγκλιση, που προφανώς απομακρύνει τις προοπτικές διάλυσης».

Ο Λεκορνί, ο οποίος έχει αναλάβει από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την αποστολή να αναζητήσει συμβιβασμούς με την αντιπολίτευση έως το βράδυ της Τετάρτης, τόνισε ότι οι συνομιλίες του με τους θεσμικούς και πολιτικούς εκπροσώπους έχουν δείξει σημάδια προόδου.

«Έχω κάθε λόγο να σας πω ότι, ανάμεσα στα καλά νέα, όλες οι διαβουλεύσεις που είχα με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, την κυρία Μπρον-Πιβέ, και με τον πρόεδρο της Γερουσίας, τον Ζεράρ Λαρσέ, καθώς και με όλα τα πολιτικά κόμματα -την UDI, το LIOT, τους Ρεπουμπλικάνους, το Place publique, το MoDem, το Horizon, την Renaissance και άλλους- δείχνουν ότι υπάρχει η επιθυμία να υπάρξει προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους», δήλωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αυτή η επιθυμία δημιουργεί μια κίνηση και μια σύγκλιση, που προφανώς απομακρύνει τις προοπτικές διάλυσης» της Εθνοσυνέλευσης.

Η δήλωσή του προηγήθηκε της συνάντησής του στις 10:00 τοπική ώρα με τους εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ οι Πράσινοι αναμένονταν στο Ματινιόν στις 12:15 το μεσημέρι και οι Κομμουνιστές αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ο Λεκορνί είχε ανακοινώσει ήδη από τη Δευτέρα, μετά την παραίτησή του, ότι θα πραγματοποιούσε έναν κύκλο επαφών με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων έως την Τετάρτη, σε μια ύστατη προσπάθεια να επιτευχθεί πολιτική συναίνεση για τον προϋπολογισμό και να αποφευχθεί ένα νέο κύμα πολιτικής αστάθειας στη χώρα.