Γερμανία: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η δήμαρχος που δέχθηκε μαχαιριές – Κύρια ύποπτη η 17χρονη θετή κόρη της

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η είδηση της βίαιης επίθεσης εναντίον της νεοεκλεγείσας δημάρχου της πόλης Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από πολλαπλά μαχαιρώματα.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel, πρόκειται ήδη για τη δεύτερη επίθεση που δέχεται η πολιτικός του SPD. Η επίθεση σημειώθηκε στη Χέρντεκε, πόλη 22.500 κατοίκων στα νότια του Ρουρ. Περίπου στις 12:40 το μεσημέρι, το κέντρο ελέγχου της Πυροσβεστικής έλαβε κλήση έκτακτης ανάγκης.

Τα θετά παιδιά της πολιτικού του SPD, Ίρις Στάλτσερ, που είχε εκλεγεί δήμαρχος μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ανέφεραν ότι βρήκαν τη μητέρα τους σοβαρά τραυματισμένη κοντά στο σπίτι. Η Στάλτσερ είχε δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές στο άνω μέρος του σώματος και αρχικά ήταν σε θέση να επικοινωνήσει.

Σύμφωνα με το Spiegel, η Στάλτσερ υπέστη τουλάχιστον δέκα μαχαιριές, με τραύματα που απειλούν τη ζωή της. Η πολιτικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη.

Η αστυνομία κατάφερε να τη ρωτήσει για λίγα λεπτά στο νοσοκομείο, αλλά, όπως μετέδωσε το Focus Online, εκείνη «αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο». Η εφημερίδα Westfalenpost αναφέρει ότι η Στάλτσερ «γνωρίζει ποιος διέπραξε το έγκλημα».

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Αρχικά εκφράστηκαν φόβοι πως επρόκειτο για πολιτικά υποκινούμενη επίθεση, ωστόσο οι Αρχές δεν θεωρούν πλέον πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, δεν υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικά κίνητρα πίσω από το έγκλημα», ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης η αστυνομία και η εισαγγελία.

Το Spiegel μεταδίδει ότι το κίνητρο μπορεί να είναι οικογενειακό. Το καλοκαίρι είχε ήδη καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο ίδιο σπίτι, όταν, σύμφωνα με το περιοδικό, «η 17χρονη θετή κόρη φέρεται να χρησιμοποίησε μαχαίρι εναντίον της Στάλτσερ».

Παραμένει ασαφές αν η επίθεση της Τρίτης διαπράχθηκε από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ωστόσο ο 15χρονος θετός γιος της πολιτικού συνελήφθη και οδηγήθηκε μακριά με χειροπέδες. Ο ίδιος, όπως και η αδελφή του, ανακρίθηκαν επί ώρες μετά το περιστατικό.

«Τα παιδιά του θύματος βρίσκονται αυτή τη στιγμή με την αστυνομία και ανακρίνονται περαιτέρω για να διευκρινιστεί η υπόθεση», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου. Αναμένεται δικαστική απόφαση για το αν ο 15χρονος θα τεθεί υπό κράτηση, ενώ φέρεται να αντιμετώπιζε «ψυχολογικά προβλήματα στο παρελθόν».

Μετά την επίθεση, έγινε σαφές ότι το έγκλημα διαπράχθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Focus Online.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, «η 17χρονη θετή κόρη θεωρείται ύποπτη ότι επιτέθηκε στη μητέρα της με μαχαίρι».

Η Ίρις Στάλτσερ είναι ειδική στο εργατικό δίκαιο και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, έχει ζήσει σχεδόν όλη της τη ζωή στη Χέρντεκε. Είναι 57 ετών, παντρεμένη και έχει δύο θετά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ηλικίας 15 και 17 ετών. Εδώ και χρόνια συμμετείχε ενεργά στην τοπική πολιτική σκηνή, ως μέλος της επιτροπής νεολαίας και του δημοτικού συμβουλίου.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σχολίασε το περιστατικό στην πλατφόρμα X, γράφοντας ότι πρέπει να «επιλυθεί γρήγορα». «Φοβόμαστε για τη ζωή της νεοεκλεγείσας δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Ματίας Μίρς, από το Βερολίνο, εξέφρασε επίσης την ελπίδα του ότι η Στάλτσερ «θα επιζήσει από αυτή την τρομερή πράξη».