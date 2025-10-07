Γερμανία: Αιμόφυρτη στην πολυθρόνα βρήκαν οι διασώστες την δήμαρχο του Χέρντεκε – Οι μαρτυρίες για οικογενειακό καυγά και η ανάκριση των παιδιών της

Η Ίρις Στάλτσερ 57 ετών, δήμαρχος του Χέρντεκε της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στην Γερμανία, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από επίθεση που δέχτηκε μέσα στο σπίτι της και η αστυνομία ανακρίνει τα παιδιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, η νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε βαριά τραυματισμένη την Τρίτη στο διαμέρισμά της, στην περιοχή Χέρντεκε-Χέρεντις. Οι διασώστες την βρήκαν σε μια πολυθρόνα να αιμορραγεί. Φέρεται να έχει δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές στην κοιλιακή και στην ραχιαία χώρα. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ο θετός της γιος, 15 ετών και η θετή της κόρη, 17 ετών.

Τα παιδιά κάλεσαν τις αρχές μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης. Η αστυνομία έφτασε επί τόπου και τα μετέφερε στο τμήμα. Ρεπόρτερ της BILD παρατήρησε ότι στον γιό της που ήταν τυλιγμένος με το ειδικό ύφασμα προστασίας για ίχνη, τοποθετήθηκαν χειροπέδες μέσα στο περιπολικό. Και τα δύο παιδιά ανακρίνονται από την αστυνομία και υποβάλλονται σε τεχνική εξέταση ιχνών — δηλαδή συλλέγονται τυχόν ίχνη από το σώμα τους, όπως ίνες ή κηλίδες αίματος. Τα ρούχα τους κατασχέθηκαν για εξέταση.

Γειτόνισσα άκουσε καβγά

Ο νεαρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα του δέχθηκε επίθεση στον δρόμο από πολλούς άνδρες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Αντίθετα, μια γειτόνισσα, 62 ετών, δήλωσε στη BILD: «Μισή ώρα πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσα τον γιο και τη μητέρα να καβγαδίζουν. Ο καβγάς ήταν έντονος — φώναζαν ο ένας στον άλλο», είπε. Η Στάλτσερ, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τη σοσιαλδημοκράτισσα πολιτικό.

Σύμφωνα με τη γειτόνισσα, έντονες λογομαχίες στην οικογένεια συνέβαιναν συχνά. Το καλοκαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, είχε σημειωθεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Τότε, η θετή κόρη φέρεται να είχε απειλήσει τη μητέρα της — και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τότε είχε χρησιμοποιηθεί πάλι μαχαίρι. Κατόπιν αυτών η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οικογενειακού κινήτρου για την επίθεση.

Έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των δημοσιογράφων της BILD, το μεσημέρι η αστυνομία σήμανε συναγερμό μεγάλης κλίμακας και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα ανθρωποκτονιών που διερευνά την υπόθεση. Ωστόσο οι άνδρες που έλεγε ο γιός της Στάλτσερ ότι της επιτέθηκαν δεν υπήρχαν πουθενά στην έρευνα. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας WDR ήταν ο πρώτος που μετέδωσε την είδηση.

Η Ίρις Στάλτσερ είχε εκλεγεί μόλις στις 28 Σεπτεμβρίου δήμαρχος της πόλης, που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Ρουρ. Ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και αποτροπιασμό για την επίθεση:

«Λάβαμε μια είδηση για μια αποτρόπαια πράξη στο Χέρντεκε. Η υπόθεση πρέπει να διαλευκανθεί άμεσα. Αγωνιούμε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ευχόμαστε πλήρη ανάρρωση», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά της και τους οικείους της.»