Αιτωλοακαρνανία: Εφιάλτης για 85χρονη στο Αγγελόκαστρο – Την ξυλοκόπησαν άγρια στο σπίτι της για 100 ευρώ

Μια 85χρονη γυναίκα στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας έζησε στιγμές φρίκης στα χέρια τριών αδίστακτων ληστών, οι οποίοι δεν δίστασαν να τη χτυπήσουν βάναυσα μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ζητώντας να τους αποκαλύψει πού είχε κρυμμένα τα χρήματά της.

Η ηλικιωμένη, που φέρει εμφανή σημάδια κακοποίησης στο πρόσωπο και στο σώμα, περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε τα ξημερώματα της Δευτέρας. «Τους παρακαλούσα… μη με χτυπάτε άλλο… Δεν είχα τίποτα να τους δώσω…», είπε συγκλονισμένη στην κάμερα του Star.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δράστες μπήκαν στο σπίτι της παραβιάζοντας το συρματόπλεγμα που το περιβάλλει. Μόλις κατάλαβε την παρουσία τους, ήταν ήδη αργά. «Μπήκαν από το συρματόπλεγμα… δεν πρόλαβα να καταλάβω τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι ληστές την άρπαξαν, την έσυραν στην κρεβατοκάμαρα και άρχισαν να ψάχνουν παντού για χρήματα, αναποδογυρίζοντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

Παρά τις εκκλήσεις της να τη λυπηθούν, εκείνοι συνέχιζαν να τη χτυπούν, επιμένοντας να τους πει πού είχε κρυμμένες τις οικονομίες της. Το σπίτι μετατράπηκε σε πεδίο καταστροφής, με ρούχα και αντικείμενα σκορπισμένα παντού. Τελικά, οι ληστές βρήκαν και άρπαξαν μόλις 100 ευρώ, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και έντρομη.

Η 85χρονη προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ, καθώς το περιστατικό έχει σημαδέψει βαθιά τη ζωή της. Όπως λέει, «το ξημέρωμα εκείνης της μέρας δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών, οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι από τη βία με την οποία χτύπησαν την ηλικιωμένη γυναίκα για λίγα χαρτονομίσματα.

