Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στην Μιχαλακοπούλου – Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/10) σε νυχτερινό κέντρο, και συγκεκριμένα στην ντισκοτέκ «Jacky.O», στην Μιχαλακοπούλου, στην Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, δυνάμεις της Αστυνομίας, αλλά και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Το κατάστημα δεν βρισκόταν σε λειτουργία την στιγμή της έκρηξης, που προκάλεσε υλικές ζημίες στην επιχείρηση και σε σταθμευμένα οχήματα.

Σημειώνεται ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες, καθώς δεν εντοπίστηκε εστία φωτιάς όταν έφτασαν στο σημείο.

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να εξακριβώσουν τα αίτια της έκρηξης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.