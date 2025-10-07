Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Γεωργία Αθανασάκη: Δεν γνώριζα, δεν ήταν στην αρμοδιότητα μου οι πληρωμές και οι έλεγχοι των ΑΦΜ

Enikos Newsroom

πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ Εξεταστική Επιτροπή

Αναρμόδια να απαντήσει στις ερωτήσεις που της τέθηκαν καθώς, όπως είπε, δεν ήταν στις δικές της ευθύνες οι διευθύνσεις ελέγχου και πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων, δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Γεωργία Αθανασάκη, πρώην αντιπρόεδρος και διευθύντρια του οργανισμού την περίοδο από 17/12/2022 μέχρι τις 23/1/2024.

«Εκπλήσσομαι δυσάρεστα για όλα αυτά που ακούω για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, με λυπεί, διότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων του Οργανισμού είναι πολύ ικανοί και έντιμοι. Δεν μπορώ να πω, δεν το γνωρίζω αν υπήρξε χρηματισμός, ή κυκλώματα ή διαφθορά στον οργανισμό. Όλη αυτή την έκταση που πήρε το θέμα την έμαθα από τα μέσα ενημέρωσης. Στο ερώτημα αν υπάρχει διαφθορά, αυτό που μπορώ να πω και πιστεύω είναι ότι στις 650.000 αιτήσεις πολύ πιθανόν να υπάρχουν και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις παραβατικότητας», ανέφερε η μάρτυρας, η κατάθεση της οποίας ήταν πολύ σύντομη και διήρκησε μόλις δύο ώρες.

Η κυρία Αθανασάκη, χαρακτήρισε τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού, Ευάγγελο Σημανδράκο, «λιγάκι συγκεντρωτικό», σημειώνοντας ότι όσο «ήμουν αντιπρόεδρος δεν ελάμβανα γνώση για όλα τα θέματα καθώς το δικό μου αντικείμενο ήταν η διεύθυνση πληροφορικής και η διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας».

«Αν είχατε περισσότερη γνώση θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα;», ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, για να απαντήσει θετικά. Αρνητική ήταν στην επόμενη ερώτηση του, «αν είχε γνώση για τα παράνομα ΑΦΜ που έμειναν κλειδωμένα στο συρτάρι της κυρίας Τυχεροπούλου και τι ενέργειες έγιναν για να ελεγχθούν και να δεσμευτούν ή να πληρωθούν». «Όχι, γιατί δεν έλαβα γνώση από τον πρόεδρο τον κ. Σημανδράκο, ήταν συγκεντρωτικός. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, δεν έφτανε η πληροφορία σε μένα. Έτυχε και έμαθα από τον άλλο αντιπρόεδρο, τον κ. Μπαμπασίδη, και ζήτησα να μάθω περισσότερα από την διευθύντρια τότε την κυρία Τυχεροπούλου, με την οποία δεν είχα ιδιαίτερες επαφές, αλλά όταν ενημερώθηκα ήταν λίγο αργά καθώς παραιτήθηκα», ανέφερε.

Τέλος, η κυρία Αθανασάκη μίλησε «για έλλειψη προσωπικού στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία ενημερώθηκε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» ενώ επεσήμανε ότι όταν ανέλαβε η ίδια καθήκοντα αντιπροέδρου «η μόνη εντολή που έδωσε ο τότε υπουργός, Γιώργος Γεωργαντάς -και εκτελέστηκε εν μέρει- ήταν να περάσουν όλα τα συστήματα του οργανισμού στο Gov».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

