Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τον γιο της: «Έχουμε αποφασίσει όνομα, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η βάπτιση»

Από τον Ιούλιο η ζωή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη έχει αλλάξει, καθώς έφερε στον κόσμο τον γιο της. Η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά την συνάντησε, με την ευτυχισμένη μητέρα να μιλάει για το λίγων μηνών παιδί της. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως έχουν διαλέξει το όνομά του και η βάπτισή του θα γίνει καλοκαίρι σε κλειστό κύκλο.

Στην αρχή, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε ότι: «Είμαι πάρα πολύ καλά, έχουμε μπει σε ρυθμούς πάλι. Όλα καλά. Προσπαθούμε να κοιμόμαστε. Έχω πει ότι αν δεν είχα τον Γρηγόρη δεν ξέρω πώς θα τα έφερνα βόλτα. Με βοηθάει πάρα πολύ, όσο μπορεί γιατί και εκείνος εργάζεται. Όλα είναι υπέροχα. Είναι πολύ δύσκολα αλλά είναι και πολύ ευτυχισμένα όλα τα πράγματα, είναι τόσο ωραία. Μόνο που βλέπω το μωρό μου, συγκινούμαι. Είμαι χαζομαμά, δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Είναι ένας μπουλουκάκος, τρώει πολύ, είναι τόσο καλό, δεν γκρινιάζει. Μπορώ να κάθομαι ώρες να σου μιλάω για τον γιο μου».

Ακόμα, η νέα μητέρα ανέφερε πως: «Έχουμε αποφασίσει όνομα, αλλά δεν θα σας πούμε ακόμα. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η βάπτιση. Πρέπει να κάτσουμε να το σκεφτούμε. Περνούν οι μήνες. Σίγουρα θέλουμε να είναι καλοκαίρι. Μακάρι να είναι στην Κρήτη. Δεν θέλουμε ανοιχτούς κύκλους αλλά τους αγαπημένους μας κοντινούς ανθρώπους σε αυτές τις στιγμές της ζωής μας!».