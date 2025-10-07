Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τον γιο της: «Έχουμε αποφασίσει όνομα, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η βάπτιση»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφίες: Instagram/evridiki_valavani

Από τον Ιούλιο η ζωή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη έχει αλλάξει, καθώς έφερε στον κόσμο τον γιο της. Η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά την συνάντησε, με την ευτυχισμένη μητέρα να μιλάει για το λίγων μηνών παιδί της. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως έχουν διαλέξει το όνομά του και η βάπτισή του θα γίνει καλοκαίρι σε κλειστό κύκλο.

Στην αρχή, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε ότι: «Είμαι πάρα πολύ καλά, έχουμε μπει σε ρυθμούς πάλι. Όλα καλά. Προσπαθούμε να κοιμόμαστε. Έχω πει ότι αν δεν είχα τον Γρηγόρη δεν ξέρω πώς θα τα έφερνα βόλτα. Με βοηθάει πάρα πολύ, όσο μπορεί γιατί και εκείνος εργάζεται. Όλα είναι υπέροχα. Είναι πολύ δύσκολα αλλά είναι και πολύ ευτυχισμένα όλα τα πράγματα, είναι τόσο ωραία. Μόνο που βλέπω το μωρό μου, συγκινούμαι. Είμαι χαζομαμά, δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Είναι ένας μπουλουκάκος, τρώει πολύ, είναι τόσο καλό, δεν γκρινιάζει. Μπορώ να κάθομαι ώρες να σου μιλάω για τον γιο μου».

Ακόμα, η νέα μητέρα ανέφερε πως: «Έχουμε αποφασίσει όνομα, αλλά δεν θα σας πούμε ακόμα. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η βάπτιση. Πρέπει να κάτσουμε να το σκεφτούμε. Περνούν οι μήνες. Σίγουρα θέλουμε να είναι καλοκαίρι. Μακάρι να είναι στην Κρήτη. Δεν θέλουμε ανοιχτούς κύκλους αλλά τους αγαπημένους μας κοντινούς ανθρώπους σε αυτές τις στιγμές της ζωής μας!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 300.000 ασθενείς στην Ευρώπη βασίζονται σε φάρμακα που προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα

Ύπνος: Τινάζεστε απότομα όταν κοιμάστε; Τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς

Έρχεται νέος φορέας που θα βάλει «φρένο» στους πλειστηριασμούς – Πώς θα λειτουργεί και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτ...

Eurostat: Τι αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία για τις υπερωρίες των εργαζομένων στην Ελλάδα – Η εικόνα στην ΕΕ

Apple Watch: 9 κρυφές λειτουργίες υγείας του Apple Watch που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βελτιώσεις την ευεξία σου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:50 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «Εμείς με τόσο ψάξιμο, μεταπτυχιακά, ντοκτορά στις ψυχολογίες, δεν ήμασταν 100% σωστοί γονείς»

Το πρωί της Τρίτης (7/10) ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη...
21:38 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Καλομοίρα για Γιώργο Μπούσαλη: «Νιώθω ευγνώμων και πάντα ευχαριστώ τον Θεό που τον έχω δίπλα μου»

Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης είναι μαζί από το 2006, ενώ γνωρίζονται από παιδιά. Το ζευ...
20:55 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ηλίας Φιλίππου για Δημήτρη Κόκοτα: «Είδα κάποια δημοσιεύματα, μια παραφιλολογία…»

Ο Ηλίας Φιλίππου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε τ...
20:25 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ξεκαθαρίζει ο Τάσος Γιαννόπουλος: «Δεν είμαι εγγονός του γνωστού Έλληνα ηθοποιού Τάσου Γιαννόπουλου»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ή...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης