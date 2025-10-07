Ύπνος: Οι 3 τροφές που τον καταστρέφουν, σύμφωνα με ειδικό – «Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε μπορεί να φταίει η διατροφή σας»

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Οι 3 τροφές που τον καταστρέφουν, σύμφωνα με ειδικό - «Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε μπορεί να φταίει η διατροφή σας»
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Οι τροφές που καταναλώνετε το βράδυ μπορεί να είναι ο κρυφός ένοχος για τα προβλήματα ύπνου που αντιμετωπίζετε. Μία ειδικός αποκαλύπτει ότι υπάρχουν τρία είδη τροφίμων που σαμποτάρουν τον ύπνο σας με απρόσμενους τρόπους — από την πρόκληση πρόωρων αφυπνίσεων μέχρι την υπερδιέγερση του εγκεφάλου. Μάθετε ποιες τροφές πρέπει να αφαιρέσετε από τη βραδινή σας ρουτίνα προκειμένου να εξασφαλίσετε έναν ποιοτικό και αναζωογονητικό ύπνο.

Οι 3 τροφές που μπορούν να καταστρέψουν τον ύπνο σας, σύμφωνα με ειδικό

Ίσως γνωρίζετε ήδη ότι οι ειδικοί ύπνου προτιμούν να καταναλώνετε το δείπνο σας, δύο έως τέσσερις ώρες πριν από τον ύπνο, καθώς η καθυστερημένη κατανάλωση φαγητού μπορεί να διαταράξει την ξεκούρασή σας.

Ωστόσο, η Dr. Katherine Hall, ψυχολόγος ύπνου, εξηγεί ότι και ο τύπος του φαγητού που τρώτε έχει μεγάλη σημασία. «Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, η διατροφή σας μπορεί να φταίει, τουλάχιστον εν μέρει», επισημαίνει η ειδικός.

Ακολουθούν οι τρεις τροφές που η ειδικός προτείνει να αποφεύγετε πριν ξαπλώσετε:

  • Αλμυρές τροφές: Προκαλούν πρόωρες αφυπνίσεις
  • Όξινες τροφές (προσοχή στην τυραμίνη): Υπερ-διέγερση εγκεφάλου
  • Πικάντικες τροφές: Διαταράσσουν τη θερμορύθμιση

Αλμυρές τροφές: Προκαλούν πρόωρες αφυπνίσεις

«Τα γεύματα πλούσια σε νάτριο οδηγούν σε κατακράτηση υγρών και αυξημένη αρτηριακή πίεση, καθιστώντας δύσκολο για το σώμα να χαλαρώσει εντελώς μετά την κατανάλωση σνακ όπως πατατάκια ή αλατισμένοι ξηροί καρποί», δηλώνει η Dr. Hall.

Μία μελέτη του 2006 διαπίστωσε ότι το αλάτι μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη ώρα ύπνου, αυξημένες αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και λιγότερο ικανοποιητικό ύπνο. Αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με την ειδικό, επειδή η υπερβολική ποσότητα αλατιού οδηγεί σε «επιφανειακό ύπνο που συχνά περιλαμβάνει διαταραχές, όπως η αυξημένη ανάγκη για τουαλέτα».

Η ειδικός συνιστά την αποφυγή αλμυρών σνακ και αλλαντικών, όπως μπέικον, πριν από τον ύπνο.

Όξινες τροφές (προσοχή στην τυραμίνη): Υπερ-διέγερση εγκεφάλου

Ενώ πολλοί συνδέουν τα όξινα τρόφιμα με την καούρα, η Dr. Hall τονίζει ότι δεν είναι όλα ίδια. Όσοι παλεύουν με την αϋπνία πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε όσα περιέχουν τυραμίνη. «Η τυραμίνη είναι ένα αμινοξύ που διεγείρει τη φυσική δραστηριότητα του εγκεφάλου», εξηγεί η ψυχολόγος. Αυτό το αμινοξύ ενθαρρύνει την απελευθέρωση νορεπινεφρίνης, η οποία μπορεί να διεγείρει υπερβολικά τον εγκέφαλο και να σας κρατήσει ξύπνιους.

Τρόφιμα πλούσια σε τυραμίνη είναι τα εξής:

  • ντομάτες,
  • μελιτζάνες,
  • σάλτσα σόγιας,
  • κόκκινο κρασί και
  • ορισμένα τυριά.

Πικάντικες τροφές: Διαταράσσουν τη θερμορύθμιση

«Για όποιον δυσκολεύεται να κοιμηθεί, αποφύγετε εντελώς τα πικάντικα φαγητά», συμβουλεύει η Dr. Hall. Ο λόγος είναι ότι «η πέψη των μπαχαρικών και του τσίλι μπορεί να διαταράξει σοβαρά την ικανότητα του σώματός μας να θερμορυθμίζεται – δηλαδή, να διαχειρίζεται τη θερμοκρασία μας».

Η καψαϊκίνη (capsaicin), η χημική ουσία στα πικάντικα τρόφιμα, είναι αυτή που προκαλεί την αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Όταν αυτό συνδυαστεί με την ενέργεια που χρειάζεται το σώμα για να χωνέψει το γεύμα, είναι πολύ πιθανό να δυσκολευτείτε να έχετε έναν σταθερό και βαθύ ύπνο.

 

