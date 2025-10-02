Ύπνος: Γιατρός αποκαλύπτει την απλή τεχνική για να απαλλαγείτε από το άγχος και να κοιμηθείτε «σε 5 λεπτά»

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Γιατρός αποκαλύπτει την απλή τεχνική για να απαλλαγείτε από το άγχος και να κοιμηθείτε «σε 5 λεπτά»
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Εάν νιώθετε ότι οι επίμονες σκέψεις σας δεν σε αφήνουν να κοιμηθείτε ή αν στριφογυρνάτε στο κρεβάτι για ώρες, χωρίς να μπορείτε να χαλαρώσετε, δεν είστε μόνοι. Το άγχος και η υπερδιέγερση του εγκεφάλου είναι από τις πιο κοινές αιτίες της αϋπνίας. Ευτυχώς, υπάρχει μια απλή αλλά αποτελεσματική τεχνική για να κοιμηθείτε μέσα σε 5 λεπτά.

Ύπνος: Το απλό κόλπο από γιατρό του Χάρβαρντ για να κοιμηθείτε 7-10 λεπτά πιο γρήγορα

Η απλή τεχνική για να κοιμηθείτε σε 5 λεπτά, σύμφωνα με γιατρό

Όλοι το έχουμε βιώσει. Ξαπλώνουμε στο κρεβάτι για να κοιμηθούμε μετά από μία κουραστική μέρα, αλλά να αδυνατούμε να κοιμηθούμε επειδή το μυαλό μας “τρέχει”. Από συζητήσεις που έγιναν, μέχρι υποχρεώσεις της επόμενης ημέρας ή παλιότερα περιστατικά, ο εγκέφαλός μας φαίνεται να δουλεύει υπερωρίες, κρατώντας μας σε εγρήγορση.

Ένας γιατρός μοιράστηκε μια μέθοδο που μπορεί να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από τις αρνητικές σκέψεις, να μειώσει το στρες και να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε γρήγορα. Η τεχνική ονομάζεται “γνωστική αναδιανομή” (cognitive shuffling) και έγινε γνωστή μέσω του TikTok από τον Joel Chesters, ο οποίος την έμαθε από καθηγητή του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ύπνος: «Αποτοξινωθείτε» από το άγχος σε λιγότερο από 5 λεπτά με τις συμβουλές ενεργειακού θεραπευτή του Χόλιγουντ
@joelchesters Here’s a trick to help you fall asleep quicker… hope it helps 🙂 #sleep#oxford#student#NespressoTalents#study ♬ virgo – Jadu Jadu

Ο γνωστός γιατρός Karan Rajan εξήγησε τη μέθοδο αναλυτικά σε δικό του βίντεο. «Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, αυτή είναι η βιολογική εκδοχή του να κρατάτε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης. Όταν βρίσκεστε στο κρεβάτι, είναι εύκολο να μπείτε σε έναν φαύλο κύκλο ενοχλητικών και επαναλαμβανόμενων σκέψεων. Αυτό ενεργοποιεί την απόκριση στο στρες και σας κρατά ξύπνιους. Όσο περισσότερο μένετε ξύπνιοι, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι σκέψεις, μειώνοντας τον ύπνο», αναφέρει ο ειδικός.

Η γνωστική αναδιανομή διακόπτει αυτόν τον κύκλο υπερβολικής σκέψης, αφαιρώντας την ενεργή πνευματική προσπάθεια. Είναι σαν να πατάτε «αναπαραγωγή με τυχαία σειρά» στη λίστα σκέψεων του εγκεφάλου σας αντί να αλλάζετε «τραγούδι» χειροκίνητα κάθε φορά. Λιγότερο άγχος, πιο γρήγορος ύπνος.

Πώς να εφαρμόσετε την τεχνική:

  • Επιλέξτε μία τυχαία λέξη – π.χ. «ύπνος».
  • Για κάθε γράμμα της λέξης, σκεφτείτε όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις που ξεκινούν από το ίδιο γράμμα.
  • Οραματιστείτε αυτές τις λέξεις – φανταστείτε εικόνες που σχετίζονται με αυτές.
  • Μόλις κουραστείτε από ένα γράμμα, προχωρήστε στο επόμενο.

Ο Dr. Raj εξηγεί: «Η οπτικοποίηση αυτών των λέξεων δημιουργεί μικρο-όνειρα, δηλαδή σύντομες εικόνες που εμφανίζονται κατά τη μετάβαση στον ύπνο. Αυτή η τεχνική βοηθά στην ηρεμία του μυαλού και αξίζει να τη δοκιμάσετε».

Στο βίντεο, αρκετοί χρήστες των social media μοιράστηκαν και δικές τους παραλλαγές, όπως: Να επιλέξετε μία κατηγορία (π.χ. ζώα, ταινίες) και να σκέφτεστε μία λέξη για κάθε γράμμα της αλφαβήτου. Κάποιοι ανέφεραν ότι απλώς σκέφτονται τυχαίες, ασύνδετες λέξεις – κάτι σαν «νοητικό άδειασμα» – και κοιμούνται πολύ γρήγορα.

«Δεν ήξερα ότι ήταν τεχνική! Αυτό ακριβώς κάνω για να κοιμηθώ – σκέφτομαι άσχετα και τυχαία πράγματα και σε λίγα λεπτά κοιμάμαι», σημείωσε ένας χρήστης.

 

20:16 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

