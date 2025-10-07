Μόλις έξι λεπτά δυνατής βροχής για να γίνει περιοχή της Πάτρας… Βενετία – ΦΩΤΟ

Η δυνατή βροχή που έπληξε το πρωί της Τρίτης 7/10 την Πάτρα, διάρκειας μόλις έξι λεπτών, ήταν αρκετή για να πλημμυρίσει ξανά η Άνω Οβρυά. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε μικρές δεξαμενές, καθιστώντας την κυκλοφορία αδύνατη, καθώς οι υποδομές δεν αντέχουν ούτε λίγα λεπτά κακοκαιρίας και η απορροή των νερών παραμένει ανεπαρκής.

Έξι μόλις λεπτά για να πλημμυρίσει ο δρόμος

Όπως μεταδίδει το pelop.gr, τα νερά σκεπάζουν ολόκληρα τμήματα δρόμων, πεζοδρόμια εξαφανίζονται, αυλές μετατρέπονται σε μικρές δεξαμενές. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και στους γύρω δρόμους, η κυκλοφορία έγινε αδύνατη, ενώ όσοι προσπαθούσαν να φτάσουν στα σπίτια ή τις δουλειές τους αναγκάστηκαν να περιμένουν μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά.