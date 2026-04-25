New York Times: Με σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο αναρρώνει σε κρησφύγετο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times που επικαλείται ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και χείλη, δυσκολεύεται να μιλήσει και θα χρειαστεί πλαστική. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές έχει κάνει ήδη τρία χειρουργεία στο πόδι του αλλά θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση προσθετικού ποδιού, ενώ έχει κάνει ήδη και επέμβαση στο χέρι του για να αποκατασταθεί η λειτουργικότητά του.

«Γνωρίζουμε ότι ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι καρδιοχειρουργός, καθώς και ο Υπουργός Υγείας, είναι υπεύθυνος για την ιατρική του φροντίδα. Βρίσκεται κυρίως περιτριγυρισμένος από μια ιατρική ομάδα σε ένα κρησφύγετο, και η πρόσβαση σε αυτόν είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτός είναι πιθανώς και ένας από τους λόγους που δεν έχουμε δει τον νέο Ανώτατο Ηγέτη σε κανένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα», δήλωσε στο CNN o Ιρανός δημοσιογράφος Φαρνάζ Φασιλί.

Η διανοητική κατάσταση του Μοζτάμπα Χαμενεϊ είναι άριστη και είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις, ενώ βρίσκεται σε κρησφύγετο όπου η πρόσβαση εκεί είναι αυστηρά περιορισμένη για λόγους ασφαλείας και δεν υπάρχει απολύτως καμία ηλεκτρονική συσκευή γύρω του λόγω του πιθανού εντοπισμού του.

Ο Χαμενεΐ για την ασφάλειά του λόγω των τραυματισμών του φέρεται να έχει αναθέσει, προς το παρόν, τη λήψη αποφάσεων σε Ιρανούς στρατηγούς.

Ο Μοζτάμπα δεν έχει ακόμη την πλήρη διοίκηση ή τον έλεγχο. Υπάρχει, ίσως, σεβασμός προς το πρόσωπό του. Υπογράφει ή συμμετέχει στην επίσημη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή του παρουσιάζονται τετελεσμένα γεγονότα, αναφέρει το δημοσίευμα, εκτιμώντας ότι οιπληροφορίες αυτές ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι ο Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον κληρικό πατέρα του, βρίσκεται υπό την επιρροή των Φρουρών της Επανάστασης, στις τάξεις των οποίων υπηρέτησε.

