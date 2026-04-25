Το Ιράν δημοσίευσε χάρτη με τα κομβικά για την ψηφιακή οικονομία υποβρύχια καλώδια διαδικτύου στα Στενά του Ορμούζ

Nευρικότητα στις αγορές ενέργειας προσθέτει ανάρτηση από το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, που δημοσίευσε χάρτη με τα υποβρύχια καλώδια που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ και μεταφέρουν τον κύριο όγκο των δεδομένων ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, προειδοποιώντας για τεράστια καταστροφή που θα προκληθεί στην ψηφιακή οικονομία, αν υποστούν ζημιά.

Veiled Threat By IRGC-Affiliated Iranian News Agency Tasnim: ‘The High Concentration Of Internet Cables In One Narrow Passage Has Made The Strait Of Hormuz A Weak Point For The Region’s Digital Economy’ – Report and audio here https://t.co/WYJcb4C8m8 #MEMRI pic.twitter.com/VemNFWrlCN — MEMRI (@MEMRIReports) April 24, 2026

Δέκα καλώδια στρατηγικού ελέγχου βρίσκονται στον βυθό του Ορμούζ και περισσότερα από είκοσι, στον Κόλπο του Ομάν. «Η υψηλή συγκέντρωση καλωδίων Διαδικτύου σε ένα στενό πέρασμα έχει καταστήσει το Στενό του Ορμούζ αδύναμο σημείο για την ψηφιακή οικονομία» , αναφέρεται σε ηχητικό μήνυμα που μετέδωσε το Tasnim, που θεωρείται ελεγχόμενο από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποιώντας ουσιαστικά για συνέπειες από δολιοφθορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Το σενάριο κινδύνου αναφέρεται σε ατύχημα, «ένα πλοίο που περνάει, σέρνει την άγκυρά του και κόβει το καλώδιο» αλλά και σε σαμποτάζ με εκρηκτικά, πλήγμα με θαλάσσια ντρόουν, ή με ένα από τα μίνι-υποβρύχια Ghadir του Ιράν.

Τα ρηχά νερά στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ –με μέσο βάθος 50 μέτρα- καθιστούν το ναυτιλιακό πέρασμα εύκολο στόχο σε σαμποτάζ , ενώ ανάλογοι κίνδυνοι υπάρχουν και στο Στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα από όπου περνούν ανάλογα καλώδια μεταφοράς δεδομένων για κολοσσούς όπως η Amazon, Microsoft, Google και εταιρίες τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: Ertnews